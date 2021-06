I vertici internazionali, aldilà di come la si pensi in materia di contenuti, impegni e priorità, coinvolgimento delle popolazioni, sono un evento che fanno il botto e portano ritorni immediati e a lunga scadenza. E’ accaduto di recente in Cornovaglia per il G7 e accadrà a Bari, Matera e la Basilicata, oltre a Brindisi per un appuntamento in programma con grande sforzo organizzativo tra il 28 e il 30 giugno. Certo non mancano polemiche, inevitabili, sui disagi per cittadini e attività economiche che hanno assaporato la ” liberta” di movimento da covid 19, ma il gioco – come si suol dire vale la candela. E l’importante è ravvivarla anche con piccoli segni di visibilità e promozione come l’avvvio del portale Materaweb, sollecitato da più parti. Uno scossone a mettersi insieme, confrontarsi tra Comune, Apt, organizzazioni economiche, scuola, fondazione Matera 2019 tanto più che a luglio avremmo un appuntamento di rilievo sul l’audiovisivo, due festival cinematografici e il lancio del film di 007 ” No time, to die”, in frigorifero a causa dell’epidemia da covid. E veniamo all’appuntamento del 28 e 29 giugno che – grazie al proficuo confronto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza ha portato a un allentamento delle misure restrittive in alcune fasce orarie. Nell’ordinanza, di prossima pubblicazione, è indicato che fare e come muoversi.

Matera ospiterà 500 delegati – componenti di 73 delegazioni (31 di Ministeri degli Esteri e 42 diorganismi di cooperazione) – e 150 giornalisti . Parte di loro sarà nella Città dei Sassi dal 28 giugno, in vista della riunione del G20 in programma il 29 giugno prossimo. E l’impatto diretto, come ha ricordato il sindaco Domenico Bennardi- avrà un impatto economico

“diretto” pari a 1,3 milioni di euro. Senza dimenticare l’effetto indiretto sui media a diffusione planetaria. E tutti hanno dato una mano .Matera schiererà anche altri 77

agenti di polizia municipale, forniti da 14 comuni lucani, fra i

quali anche Potenza. Interessante il dato sulla ricettività con 3.250pernottamenti e 5.350 pasti da fornire agli ospiti, questi

ultimi avranno a disposizione itinerari guidati nei Sassi,

mostre e animazioni musicale. Predisposte anche alcune iniziative culturali e di animazione, delle quali parleremo in dettaglio nella conferenza stampa della Apt – presieduta dal direttore Antonio Nicoletti.

I delegati riceveranno alcuni omaggi dalla città: una lampada in creta dei calanchi, una federa per cuscino con un’immagine del territorio, un cofanetto contenente timbri per pane (il pane di Matera è timbrato diversamente a seconda di chi lo prepara, ciò che costituisce un’altra sua caratteristica), un taccuino per annotare le emozioni di un viaggio nella civiltà rupestre. Conto alla rovescia. Appuntamento il 28 e 29 giugno in centro, a Palazzo Lanfranchi e al Museo archeologico ”Domenico Ridola”