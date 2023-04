Fuori dal Sistema? De Magistris : ” Non rassegniamoci. Reagiamo !”

Doveva essere una festa di libertà https://giornalemio.it/politica/con-de-magistris-una-festa-di-liberta/ e così è stato a Matera per la presentazione del libro-esperienza di Luigi De Magistris, ex magistrato ed ex sindaco di Napoli. Con l’avvocato Leonardo Pinto e il giornalista Nicola Piccenna a sfogliare le pagine di apertura di un altro libro, quello sulla Basilicata, dove stare fuori dal sistema ha un prezzo e dire le cose come stanno, sul perchè? e il per come? il ”familismo amorale” è duro a morire e alimenta comparizi,comarizi, emigrazione, spopolamento, tenendo a galla chi resta dentro al potere, fa e disfa con tanta ipocrisia. Serve uno scossone e Luigi De Magistris invita a non rassegnarsi, invitando alla mobilitazione culturale con consapevolezza, cognizione e conoscenza. ” Se fossi rassegnato -ha detto Luigi De Magistris- non sarei qui , non avrei scritto un libro, non continuerei a lottare . La rassegnazione è un sentimento sbagliato , perchè la rassegnazione è uno di quegli elementi che servono al sistema per consolidarsi. Ci vuole consapevolezza, cognizione, conoscenza . Ci vuole una grande mobilitazione culturale . Bisogna prendere coscienza . Fare in modo che nelle Istituzioni vadano persone credibili , che abbiano valori costituzionali forti e,però, se tutto questo non avviene. Se non scatta una reazione , una mobilitazione – ecco perchè bisogna parlarne, farne cultura, giornalismo, impegno- la situazione giorno dopo giorno peggiora. Perchè si ha la sensazione che siccome le mafie non sparano più, tutto sommato il tema della questione morale non è centrale , la corruzione non so’ a quanta gente interessi come priorità, questi continuano a inquinare, a intossicare economia, finanza, la politica, le Istituzioni. Io sono fiducioso perchè ho visto come ci si può riscattare e parlo della mia esperienza di sindaco a Napoli, in una città tra le più difficili d’Italia,eppure sono stati 10 anni di grande riscatto morale, istituzionale, politico , di partecipazione alla vita politica. Quindi si può fare” .



Considerazioni che vengono dopo aver constatato come ci sia un sistema ‘mimetizzato’ nelle istituzioni che continua a lavorare per conto proprio. ” Mentre ci sono – afferma- persone nelle istituzioni che perseguono gli interessi pubblici , il bene comune, ho constatato,invece, che c’è un vero e proprio sistema -molto forte- nelle istituzioni di persone che non perseguono il bene comune ma portano avanti interessi privati, affaristici e non di rado criminali e mafiosi. Sono talmente mimetizzati all’interno dello Stato che oggi- anche quando agiscono- utilizzano la legalità formale, quando devono far fuori qualcuno che sia irregolare rispetto al sistema ma fedele alle Istituzioni utilizzano i proiettili istituzionali. E questo è molto pericoloso , perchè le persone hanno anche difficoltà a cogliere dove sta il mafioso e dove sta la persona per bene nelle Istituzioni”. Un passaggio sull’inchiesta Toghe Lucane, ricordata nel libro, insieme a giornalisti coraggiosi che hanno denunciato. ” E’ Toghe lucane, una delle inchieste che mi è stata fortemente ostacolata, quando facevo il pubblico ministero -ricorda De Magistris- Ci sono stati giornalisti coraggiosi e uno di questi, Nicola Piccenna, ha contribuito qui a Matera alla presentazione del libro . Ci sono stati magistrati, testimoni coraggiosi ma anche persone del Sistema che hanno operato per ostacolare le indagini. Alcuni magistrati ostacolavano altri magistrati , politici collusi , apparati anche delle istituzioni di controllo. Molte cose, poi, attualissime e che in vicende recenti sono tornati i personaggi di allora. Le indagini di Toghe lucane sono state fortemente ostacolate. Hanno atteso che mi cacciassero dalla Calabria per archiviarla. E’ stata ripresa successivamente . Ci accontentiamo oggi, a distanza di tanti anni, di quella frase tutta italiana che ”Il tempo è galantuomo” .Sì, il tempo sarà pure galantuomo- conclude- Però quando distruggono professioni, persone, verità e giustizia il ‘tempo è galantuomo’ non è che ti porta molto lontano. Questo è un paese che ha molto paura di verità e giustizia . Lo vediamo anche in queste ore sulla cosiddetta trattativa tra pezzi di Stato e Cosa Nostra che, secondo me, c’è stata . Invece dobbiamo quasi constatare che la Mafia, la trattativa, se l’è fatta da sola ”



Infine il terzo scudetto del Napoli. Non c’è da preoccuparsi. Anche quella è una festa. “Io sono molto fiducioso -ha detto- perché conosco bene la mia città e conosco molto bene il popolo napoletano . “Ho molta fiducia che sia una grande festa popolare, pacifica e di gioia. Questo messaggio che un po’ sta passando come se bisogna difendersi dai napoletani e dalla loro gioia non lo condivido: non c’è da temere i napoletani. Dobbiamo quindi sempre stare attenti tutti, pensare che è un momento di grande gioia e che i napoletani sapranno interpretarlo in questo modo e provare ad attraversare la città ovunque, evitando – ha concluso De Magistris – di concentrarsi in pochi posti”. Forza Napoli, capitale di un Sud che vuole affermarsi, oltre che nello sport, nell’economia, nella cultura -come ha fatto Matera nel 2019- ma servono quelle tre ”C” per farlo, facendo attenzione alla trappola dell’autonomia differenziata.