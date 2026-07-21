Fuoco e fiamme…Ma Casino Dragone resta in letargo

E a tirarlo per la coda, in senso figurato, è il consigliere comunale ed ex sindaco di Matera Domenico Bennardi(M5S) che continua a segnalare quello che aveva avviato e che è rimasto incompiuto. Tra questi il Casino Dragone al rione San Giacomo, oggetto di interventi di bonifica e di un progetto di recupero e rifunzionalizzazione di servizi per la collettività, per il quale- ricorda Bennardi- erano stato individuate anche le risorse. Toccherà all’Amministrazione comunale rispondere sui motivi del ”Perché?” non si è andati avanti e cosa occorre, eventualmente, per riprendere quel progetto. Il Dragone con il suo Casino è in letargo, in attesa che qualcuno lo svegli ricordando le foto del passato.



COMUNICATO STAMPA

Casino Dragone, che fine ha fatto il progetto di recupero? Depositata interrogazione sullo stato dei lavori

Ho depositato un’interrogazione consiliare per conoscere lo stato di attuazione del progetto di recupero di Casino Dragone, lo storico edificio comunale del rione San Giacomo che, durante la mia amministrazione, avevamo finalmente riportato al centro dell’azione amministrativa dopo oltre trentatré anni di abbandono e immobilismo.

Quello di Casino Dragone non è un semplice intervento di riqualificazione urbana, ma un progetto che rappresenta una vera occasione di rinascita per il quartiere San Giacomo. Dopo decenni di inerzia, riuscimmo a recuperare 750 mila euro di compensazioni ambientali legate al parco eolico, risorse che per oltre trent’anni erano rimaste bloccate, destinandole al recupero di questo prezioso edificio storico. A quelle somme aggiungemmo circa 1,4 milioni di euro del programma PON Metro, costruendo un progetto ambizioso con l’obiettivo di realizzare un Polo di educazione ambientale e un centro multifunzionale aperto al quartiere e all’intera città.

Prima ancora di immaginare il futuro di Casino Dragone, abbiamo dovuto restituirgli dignità. Per oltre tre decenni quello stabile era stato lasciato nell’abbandono, trasformato in una discarica a cielo aperto. La bonifica fu un intervento complesso e delicato, con la rimozione di enormi quantità di rifiuti e i primi lavori di consolidamento della struttura, indispensabili per avviare il successivo recupero dell’immobile.



Oggi, però, dopo oltre un anno di inerzia su quel cantiere, ho la sensazione che quel progetto abbia perso la spinta politica che ne aveva consentito la ripartenza. Sono certo che gli uffici tecnici stiano continuando a lavorare sugli aspetti progettuali. Il punto è un altro: opere di questa importanza hanno bisogno di una guida politica costante, di un’amministrazione che ci creda, che le segua passo dopo passo e che le consideri una priorità. Le opere pubbliche non si realizzano da sole; hanno bisogno di un indirizzo politico capace di accompagnarle fino alla loro conclusione. Quando un progetto strategico procede con eccessiva lentezza e restituisce ai cittadini una sensazione di apparente abbandono, è dovere della politica assumersi la responsabilità di spiegare cosa sta accadendo e quali siano i tempi per completarlo.



Con questa interrogazione chiedo quindi al sindaco Nicoletti e all’assessore ai Lavori Pubblici di riferire al Consiglio comunale e alla città sullo stato del procedimento, sul cronoprogramma dei lavori, sulla piena salvaguardia dei finanziamenti già ottenuti e sulla conferma della destinazione dell’immobile quale Polo di educazione ambientale e centro multifunzionale al servizio del quartiere San Giacomo.

Mi auguro che questa iniziativa contribuisca a riportare la giusta attenzione su un’opera strategica per San Giacomo e per Matera. Casino Dragone non appartiene a una maggioranza o a un’opposizione, ma alla città. Dopo aver recuperato risorse che sembravano definitivamente perdute e aver avviato un percorso di rinascita atteso da oltre trent’anni, oggi serve la volontà politica di accompagnare quel progetto fino al traguardo. I cittadini di San Giacomo e l’intera comunità materana meritano di vedere completata un’opera che rappresenta un investimento sul futuro del quartiere e un esempio concreto di rigenerazione urbana, sociale e ambientale.

Domenico Bennardi

Consigliere Comunale M5S Matera