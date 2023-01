Funzioni e organici. Siamo al “raggiro’’ della Sanità lucana

Il piano nazionale di ripresa e resilienza, riservato alla sanità di Basilicata? “ Ma mi faccia il piacere…’’ avrebbe commentato il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, che andava subito al dunque e tra occhiate e gesti dava un giudizio lapidario sul tanto fumo e poco arrosto degli imbonitori del potere. E così è per la Sanità di Basilicata, di quella del Materano in particolare, sacrificata nel disegno “accentratore’’ di risorse e funzioni presso l’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo’’ di Potenza , iniziato con le giunte di centrosinistra e proseguite con il centrodestra, e che ha portato al depotenziamento di tutto quello che sta intorno comprese eccellenze come il Crob. Vincenzo Maida,animatore del Centro studi jonico Drus, e autore del veritiero “Santi in Paradiso, Pazienti in fuga’’, analizza il libro dei sogni del Pnrr tra Case della Salute, Ospedali di comunità, telemedicine, presidi territoriali (compresa la sua Montalbano jonico) che hanno bisogno di contenuti, funzioni e soprattutto di organici adeguati. Vincenzo come noi è devoto a San Tommaso e crede a quello che si vede e si può fare. I concorsi? E con quali ritorni visto la scarsa capacità di attrazione dei nostri servizi sanitari? I laureati delle facoltà di medicina a numero chiuso di Basilicata( poche unità locali iscritte a Potenza) e con la Regione che auspica possa essere superata, con decisione governativa, quella limitazione? Mah… Contano i fatti.Finora nessun confronto alle richieste venute da sindacati e associazioni. Nessuna presenza ufficiale della Regione e della Asm al consiglio provinciale aperto di Pisticci e con un solo intervento (Pasquale Cariello) di esponenti del governo regionale . La Regione, come riporta la sequenza di comunicati , rinvia tutto alla due giorni (26 e 27 gennaio) per un confronto sulla bozza di piano sanitario. L’abbiamo letto e ci convince poco se non si riconoscono specificità e funzioni delle singole realtà territoriali e con un diritto riconosciuto di materani, policoresi, melfesi, residenti della Val d’Agri a curarsi in loco. Come è giusto che sia, vista l’orogenesi dei territori, i limiti infrastrutturali e i rapporti con le realtà comprensoriali contermini. E vorremmo che cada, magari con organi di controllo terzi, altro che le task force dei ‘’controllori e dei controllati’’ quel velo di ipocrisia sul deficit di bilancio alla Asm di Matera. E poi il rapporto con le strutture private(vanno reperite risorse per pagare il progresso) che hanno sopperito alle carenze della Sanità Pubblica sulla quale si continua a non investire. Ricordate l’annuncio di farlo, dopo le devastazione della pandema, dell’ex ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza, nei governi guidati da Giuseppe Conte e Mario Draghi? Beh…l’assenza di fatti parla chiaro. E a pagare sono anche i concittadini della Basilicata. Dal governo centrale, guidato da Giorgia Meloni, e alla Sanità dal ministro Roberto Schillaci, finora nessuna inversione di tendenza e con un progetto di autonomia differenziata, che – se attuato- rischia di aumentare le distanze tra Nord e Sud e non solo.



Domani sarà a Matera, al Matera Hotel, il sottosegretario alla sanità Marcello Gemmato per una assemblea di Fratelli d’Italia sulle diverse problematiche di settore in Basilicata. Sarà qui per ascoltare e riferire, soprattutto in tema di migrazione sanitaria. E per il rappresentante di governo, che è pugliese, è un dato conosciuto… Servirebbe un correttivo, sostanziale, per consentire a realtà di riferimento per tanti nostri corregionali, di potersi curare con una “deroga’’ procedurale, quando quelle strutture sanitarie superano il tetto concesso per la mobilità extraregionale. Sarebbe un segnale di attenzione, anche per quanto riguarda le possibili devastazioni dell’autonomia differenziata rispetto al ‘’solidarismo’’ regionale della distribuzione delle risorse, garantito finora dalla Costituzione. Il resto lo lasciamo all’ampia riflessione di Vincenzo Maida.



LA SANITA’ LUCANA

Non passa giorno senza che non appaia sui media regionali, qualche notizia dedicata alla Sanità. L’altra sera a Pisticci scalo è stato convocato dall’amministrazione provinciale, un affollato incontro con i Sindaci della provincia di Matera, esponenti del mondo associativo e delle strutture private che ruotano intorno al mondo sanitario regionale. L’esito finale dell’incontro si può sintetizzare con la richiesta alla Regione di confrontarsi-con-i-rappresentanti-del-territorio-prima-della-presentazione-della-bozza-del-nuovo-piano-sanitario. Anche il Prefetto di Matera si è attivato convocando i diretti interessati sia alla programmazione che alla gestione corrente.

Dall’esperienza che abbiamo maturato, lavorando circa un trentennio nella Sanità da un punto di osservazione privilegiato, quello dell’Ufficio Stampa, possiamo affermare che, purtroppo, sarà molto improbabile che possano essere invertiti sia i dati dell’emigrazione sanitaria e sia l’aumento di nuove criticità.



Un sistema sanitario costruito su base clientelare e che negli anni ha premiato la fidelizzazione politica e non il merito, ha delle carenze ormai cronicizzate. Le poche inchieste giudiziarie che si sono succedute hanno fatto emergere solo in parte un “sistema” pervasivo dal quale è quasi impossibile riprendersi. Sarebbe come voler ristrutturare un palazzo le cui fondamenta non sono solide.

Qualche mese addietro la Giunta Regionale di Basilicata ha approvato lo schema del Contratto Integrativo di Sviluppo (CIS), di cui al “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura 6. L’obbiettivo è quello di rafforzare la medicina territoriale o di prossimità, riservando agli ospedali le acuzie. Sono previste 19 Case della Comunità e presa in carico della persona, 6 COT (Centrale Operativa Territoriale) e 5 Ospedali di Comunità in tutta la Regione, così suddivise: 13 case della Comunità e presa in carico della persona in provincia di Potenza e 6 in Provincia di Matera, 4 COT (Centrali Operative Territoriali) in provincia di Potenza e 2 in provincia di Matera, 3 Ospedali di Comunità in provincia di Potenza e 2 in provincia di Matera. Più specificatamente le Case della Comunità saranno realizzate nei comuni di: Sant’Arcangelo, Corleto Perticara, Anzi, Lagonegro, Potenza, Maratea, Vietri di Potenza, Senise, Viggianello, San Fele, Genzano di Lucania, Lavello e Avigliano, per quanto riguarda la provincia di Potenza; Ferrandina, Irsina, Garaguso, Tursi, Montalbano Jonico e Montescaglioso, in provincia di Matera. Le Centrali Operative Territoriali saranno invece realizzate nei comuni di Marsicovetere, Venosa, Potenza e Lagonegro per la provincia di Potenza, Policoro e Matera per la provincia di Matera. Gli Ospedali di Comunità sono previsti nei comuni di Muro lucano, Maratea e Venosa nella provincia di Potenza, Pisticci e Stigliano in quella di Matera. Ѐ stato altresì affermato che tali strutture sono da aggiungersi a quelle già esistenti: POD di Chiaromonte, POD di Lauria, POD di Venosa, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Acerenza, Universo Salute Basilicata di Potenza, AOR San Carlo Stabilimento 1 di Potenza, AOR San Carlo Stabilimento 2 di Pescopagano, AOR San Carlo Stabilimento 3 di Melfi, AOR San Carlo Stabilimento 4 di Villa D’Agri, AOR San Carlo Stabilimento 5 di Lagonegro, IRCCS CROB di Rionero in Vulture e PO di Matera, PO di Policoro, POD di Stigliano, POD di Tricarico.

Ora entriamo più nel merito e immaginiamo quello che dovrebbe accadere nella provincia di Matera. Di fatto le novità sarebbero queste: 1) gli Ospedali Distrettuali di Tinchi e Stigliano diventando Ospedali di Comunità dovrebbero avere anche dei posti letto per ricoveri brevi di pazienti che hanno bisogno di interventi sanitari a bassa intensità clinica; 2) i Distretti Sanitari di I livello come Tursi, Montalbano Jonico, Irsina, Garaguso, Ferrandina e Montescaglioso cambieranno nome e si chiameranno Case della Comunità con un medico h24, un infermiere h12, un assistente sociale, alcuni specialisti ambulatoriali, un Punto Prelievi e un riferimento di raccordo con il CUP per le prenotazioni delle visite; 3) i Distretti Sanitari di II livello diventerebbero una Centrale Operativa Territoriale con funzioni di coordinamento della medicina di prossimità. Siccome di queste ultime strutture ne sono previste una ogni centomila abitanti, verrebbero istituite a Policoro e Matera. Questa dunque dovrebbe essere la nuova mappa delle strutture sanitarie, con molti punti interrogativi sui contenuti delle stesse e tanti nodi da sciogliere affinché non diventi solo un fatto nominalistico, cioè un semplice cambio di denominazione. Prendiamo come esempio la prevista Casa di Comunità a Montalbano Jonico.



Vi è già la Guardia Medica feriale e festiva, quindi si tratterà di coprire i turni nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00, cioè due turni 8.00-14.00 e 14-20.00 (a meno che non si voglia far lavorare un medico per 12 ore di fila), oppure sovrapporne altri al Medico di Guardia durante la notte. Con quali medici? La normativa nazionale parla di integrazione in queste strutture dei Medici di Famiglia e dei Pediatri di libera scelta. Quindi saranno loro ad assicurare i turni, oppure verrà assunto nuovo personale medico? Lo stesso discorso vale per gli Infermieri h24. Ammesso che si arruoli il personale dedicato, cambierà qualcosa? Oppure, come avviene oggi, per sicurezza e anche per sollevarsi da ogni responsabilità i casi un tantino sospetti verranno sbarcati sull’Ospedale tramite il 118? A Montalbano Jonico, Distretto di I livello, vi era un minimo di medicina specialistica (chirurgia e ortopedia) ed è stata soppressa per carenza di medici, vi erano tre Assistenti Sociali e non sono stati sostituiti dopo il pensionamento, vi era l’infermiere che coadiuvava l’Ufficiale Sanitario e non è stato rimpiazzato dopo il pensionamento, persino per il rinnovo di un tesserino di esenzione ticket gli utenti devono recarsi a Policoro o Tinchi. Il Punto Prelievi invece già esiste. L’unica nota positiva e che, se arriveranno i fondi del PNRR, finalmente si potrà realizzare la sopraelevazione dell’attuale Distretto. Ma poi bisognerà riempirlo di servizi, altrimenti avremo altre stanze vuote. Non sarebbe stato più semplice applicare la riforma, di fatto bloccata, del governo giallo-verde che prevedeva di chiudere gli studi privati dei Medici di famiglia e dei Pediatri di libera scelta, concentrandoli in un’unica sede e integrandoli con i Medici della continuità assistenziale ( Guardia Medica), in modo da assicurare l’assistenza sul territorio h24 per 365 giorni all’anno, assumendo anche gli Infermieri in numero adeguato per coprire i turni notturni?



Per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, è ovvio che per qualsiasi esame diagnostico i pazienti saranno spostati nell’Ospedale più vicino, con il rischio di appesantire anziché alleggerire il lavoro delle strutture ospedalieri. E il personale (Medici, Infermieri, OSS) per assicurare l’assistenza ai ricoverati dov’è, dal momento che già ora vi è una cronica carenza? Restano irrisolti i problemi veri della sanità lucana: 1) i concorsi bloccati, quello degni infermieri è da qualche mese fermo al TAR, l’arruolamento del personale che non è sufficiente per assicurare neanche i servizi ospedalieri, gli specialisti bravi che da noi non vogliono venire perché pagati di meno e le nostre strutture sanitarie non hanno appeal; 2) l’indebolimento di alcuni Ospedali di frontiera come Policoro, iniziato con la giunta Pittella e proseguito fino ad oggi; 3) la mancata riduzione della migrazione sanitaria (un lucano su quattro si cura fuori regione e i professionisti lucani più bravi esercitano fuori dal territorio regionale), abbiamo infatti una spesa per mobilità passiva che oscilla ogni anno tra i cinquanta e i cento milioni di euro

VINCENZO MAIDA

CENTRO STUDI JONICO DRUS