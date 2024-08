Funambolismo (Azione) e assenza (IV)…per non dispiacere a Bardi!

Sul voto per il referendum abrogativo della legge Calderoli sull’autonomia differenziata, all’ordine del giorno del Consiglio regionale di oggi, come era ampiamente prevedibile, Azione (Marcello Pittella, Nicola Morea) e Italia Viva (Mario Polese), non potevano (e non lo hanno fatto) mettersi contro il generale Vito Bardi, nelle cui truppe si sono arruolati alle ultime elezioni regionali. E così da provetti saltatori della quaglia hanno dovuto inventarsi degli escamotage à la carte per sottrarsi ad un voto che coerenza (con le posizioni dei propri partiti a livello nazionale) avrebbe voluto che fosse chiaramente a favore della mozione presentata dalla minoranza. Quindi a favore del referendum, per consentire ai cittadini lucani di dire la propria sullo spacca-Italia. E invece abbiamo visto un Mario Polese risultare uccel di bosco, quindi del tutto assente. Sottraendosi così all’imbarazzo di fornire prova di un coraggio che evidentemente latita. Più sofisticata la manovra dei due di Azione che si sono affidati al funambolismo. Infatti, a dispetto della nettezza con cui nelle settimane scorse Pittella aveva rivendicato la sua posizione contro la legge Calderoli, alla fine anche lui non ha votato (insieme al collega Morea) la mozione presentata dai consiglieri di minoranza (che è simile a quella approvata da altri cinque consigli regionali). Mozione che quindi non è stata approvata con otto voti a favore e dieci contrari (1 astenuto e 1 assente). Ma, udite, udite…. i due eroi hanno presentato una loro mozione, per carità sempre contro l’autonomia differenziata…. ci mancherebbe altro! E che si sono votati da soli. Siamo alla coerenza dell’incoerenza….al ridicolo non c’è mai fine. L’unica speranza è che ne prendano atto anche coloro che a costoro hanno dato credito, nonostante queste dimostrazioni di contorsionismo politico utile solo alla tutela di interessi di bottega.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.