Fu una ‘’ Lotta Continua’’…ma Pino fece la scelta politica

Pino non l’ha dimenticata quella scritta intimidatoria ”Siggillino ti spareremo alle gambe !” comparsa nell’inverno del 1976, sul muro di San Domenico dove era ed è il ” Fontanino” , luogo di ritrovo di giovani materani di Sinistra, ultra, anarchici, creativi, negli anni Settanta e Ottanta. Una scritta di una mano ignota, carica di acredine verso chi aveva fatto scelte diverse dopo il secondo e ultimo congresso di Lotta Continua, a Rimini nel novembre 1976,che aveva segnato lo scioglimento di quella organizzazione politica di estrema sinistra. E dopo tanti anni Giuseppe ‘’Pino’’ Siggillino, che ha appeso al chiodo l’eskimo di quella stagione, conferma di aver fatto la scelta giusta aderendo al Pci anziché confluire nel ”movimento”, con tutto quella che quella scelta estrema ha comportato per il Paese e per quanti poi si sono trovati nel vicolo cieco della violenza e della disperazione. Pino ha fatto sempre politica con tanti rimpianti per un stagione di confronto, anche aspro, nonostante la sua coerenza nell’esprimere quello che si sentiva di dire, anticipando i tempi di quello che sarebbe accaduto con la caduta del muro di Berlino, in Italia e a Matera. Tutto iniziò con un impegno di quartiere, a Spine Bianche ”Bottiglione”, e nelle fila dell’Azione cattolica nella parrocchia di San Pio X.



”Don Tommaso Rondinone -ricorda Pino- aveva coinvolto tanti giovani, con una pastorale legata allo sport, anzi al calcio. Favorì l’organizzazione di una squadra, l’Indipendente, che poi diventò la Gianni Rivera. Fu il primo, e non solo, ad avviare la musica beat . Acquisto le chitarre, le mitiche Fender, amplificatori e quindi contribuì a fare nascere un primo gruppo come i Moses, che fecero la loro strada. Un’altra formazione rimase, c’ero anch’io, in Chiesa per la musica beat. Ma eravamo impegnati anche a studiare popoli, pensieri, storia, ideologia e chiedemmo al professor Giovanni Caserta se poteva tenere per noi lezioni sul marxismo.Fu una richiesta che destò l’attenzione e la preoccupazione del Vescovo del tempo, mons Michele Giordano, che convocò per chiarimenti don Tommaso. E il parroco a sua volta ci convocò in sagrestia e ci disse che avremmo dovuto lasciare la parrocchia e, pertanto, l’associazione cattolica di San Pio X venne sciolta. Fu uno scontro aspro- ricorda con piacere. E del resto capimmo che nella Chiesa non avremmo più avuto posto , eravamo troppo a SInistra. Venne nominato anche un sacerdote ginosino, legato al movimento dei Focolarini, che avrebbe dovuto supportare l’azione pastorale di don Tommaso. Naturalmente, fuori, continuammo a far politica e con le scelte che ognuno fece”.



E il palco ideale era l’area del Fontanino, del quale abbiamo parlato con i ricordi di Angelo il Rosso nel servizio https://giornalemio.it/politica/il-fontanino-fu-una-grande-comitiva-ricorda-angelo-il-rosso/. Altri tempi che Pino ricorda volentieri, essendo stato militante di Lotta continua fino allo scioglimento del movimento, subendo un attacco intimidatorio, comparso sul muro in tufo del ‘’Fontanino’’, nonostante avesse dato tanto a L.C., contribuendo con altri alla sua nascita.

“La prima sede, venne un delegato responsabile da Bari, era in un appartamentino di via dei Lombardi nei Sassi. -Ricorda Pino. – E lì facemmo i primi incontri. Eravamo cinque, sei compagni (Giuliano, Duilio, Uccio, Giovanni, Angelo, ben coesi, motivati e che si muovevano bene. Non c’erano donne e perché con le compagne femministe avevamo avuto difficoltà negli incontri, anche aspri, che avevamo avuto a Progetto Radio ( sede in via Caropreso,che trasmetteva in monofonia sui 101megahertz). A conferma di quel clima che era nel dibattito nazionale in Lotta continua, con le accuse di essere un partito maschilista e quelle furono una delle cause che portarono a una conflittualità interna sancita dal congresso di Rimini. Cambiammo poi sede e ci trasferimmo in via San Biagio, in un locale che ci aveva affittato da donna Elisa. Il reggente di Bari andò via e come coordinatore venne nominato Vito Genco, da Altamura. Veniva fuori dalle lotte contadine, da una lunga militanza e noi con lui ci organizzammo, grazie anche con l’arrivo di altri giovani motivati e ribelli come Michele, Gianni e altri- alcuni anche ‘’folcloristici’’ per certi aspetti. Folcloristici perché volevano dar vita anche qui all’ala violenta di Lotta continua .Ed effettivamente ci combinarono più di qualche guaio, con scritte forti contro il Governo, la Prefettura, la Polizia. La linea politica, però, era un’altra ed era quella di lavorare con gli operai delle fabbriche, gli studenti, gli emarginati, per cui la militanza a tempo pieno puntava a occuparsi dei quartieri, in quanto molti di noi venivano da quelle esperienze. Il nostro movimentismo era inteso e proiettato in questa direzione. Imbrattare muri per il gusto di farlo non ci interessava. Eravamo impegnati anche su manifestazioni a tema, con il volantinaggio all’insegna del ‘’riprendiamoci la città’’, come la lotta per le case.”



“Quanto a me – ricorda ancora l’ex militante di L.C –ebbi modo di impegnarmi durante il servizio militare di leva per i “proletari in divisa’’. Organizzai anche uno sciopero della mensa in una caserma punitiva, a Trani, dove tutti gli “estremisti’’ erano tenuti d’occhio. Non ci impegnavamo, per esempio, nelle esercitazioni di tiro e similari, ma in lavori logistici. Io ero al Genio e di licenze ne ho viste poche, tranne in una volta quando mi diedero una dieci più quattro di viaggio per Matera…. Naturalmente mi fecero congedare due giorni dopo dell’anno e mezzo di militare’’. Il fontanino di via San Biagio era una calamita e un punto di incontro, che Pino frequentava nel suo andirivieni verso la città natale. “ Comunque -ricorda Siggillino- il confronto tra i compagni c’era e si doveva studiare, cosa che facevano un po’ tutti i movimenti. Naturalmente il punto di ritrovo per tutti era il fontanino e discutevamo anche con altri gruppi come Democrazia Proletaria, qualche anarchico (ricordo Franco), Potere Operaio e qualcuno di loro fece altre scelte… Comunque, Pci a parte, tra i gruppi più consistenti c’era il PCd’I marxista leninista, con Vincenzo Lufrano, che aveva un bel seguito di giovani; non solo studenti, ma anche di operai edili, metalmeccanici, chimici. Le difficoltà di approccio e di strategia di intervento con Lufrano erano marcate, perché avevamo una concezione diversa di metodo di lotta . Con lui avevamo scontri dialettici e ideologici, ma che finivano lì. Ci ritrovavamo, poi, insieme in lotte, manifestazioni, comizi. Insomma, il ‘’Fontanino’’ era un punto di incontro e anche di sintesi. Poi lì iniziarono a entrare i fricchettoni, qualche provocatore e occorreva stare attenti a quanti erano lì per ascoltare…Ma quando si trattava di organizzare, per esempio, manifestazioni antifasciste (quando venivano i leader del Msi come Giorgio Almirante) facevamo un bel gruppo che si faceva vedere e sentire. Memorabile per l’impegno e per l’importanza dell’evento fu l’opposizione a un comizio del segretario del Msi Giorgio Almirante. Arrivarono tanti compagni di varie parti della Puglia, a cominciare dal gruppo Lenin, anarchici. Partimmo dal rione Villa Longo ma ci fermarono in centro, in via Roma, i militanti del partito comunista e ci dissero di evitare gli scontri, sarebbe stato inutile visto l’imponente servizio di forze dell’ordine in piazza e del servizio d’ordine per il comizio. Anche perché c’era un gruppo che avrebbe voluto sfondare da via Roma e allora gli attivisti del Pci ci deviarono verso piazza San Giovanni, dove stazionammo. Ma un piccolo gruppo riuscì ad arrivare a ridosso del palco, passando per i Sassi, e ci fu una piccola contestazione. E ce ne furono anche alcune che ricordo per come andò a finire, come quella di sfondare il portone della Prefettura (ma la Polizia ci bloccò) utilizzando un palo di legno dei cavi per la luce. La Prefettura, allora era un simbolo del Potere,contro la classe operaia’’.

Pino fece anche una scelta che lo avrebbe portato successivamente nel mondo della Scuola, a insegnare educazione fisica agli studenti. “Ebbi modo di rafforzare, nel sociale, il mio impegno politico in Lotta continua – ricorda Pino- durante la formazione all’Istituto di Educazione fisica (Isef). La nostra palestra di vita e di militanza era un edificio occupato, lungo via vittorio Emanuele a favore dei bambini del quartiere, molti dei quali vivevano in situazione di indigenza. Al Fontanino tornavo sempre. Ma qualcosa stava cambiando, finchè non venne fuori il dibattito sul congresso di Rimini, con le mozioni che davano il segnale di come sarebbero poi andate a finire le cose. A cominciare dalla questione femminista. Comunque il partito manifestava già segnali di crisi, perché il servizio d’ordine organizzato da Erri De Luca, cominciò a staccarsi e cominciava a ‘’sciogliersi’’ nel movimento e ad avere posizioni più estremiste.

Nel partito vennero fuori le due anime: quella della lotta sui temi, per l’aggregazione, e quella per la lotta armata. L’inserimento della questione femminista fece saltare gli equilibri e ci fu l’implosione, con il paradosso dello slogan ‘’ Né con le Br e né con lo Stato’’ oppure ‘’Sciogliamoci nel movimento.’’ Chiaramente questo portò molti di noi a non avere più un riferimento nel partito. Non avevamo più una sezione. In quella fase di militanza potevi scegliere di aderire alla lotta armata o altre strade. Per questo io, che sono per la dialettica, le discussioni e l’impegno diretto sui problemi, accanto alla gente, non usando la violenza, optai per il Pci. Già conoscevo alcuni compagni, che frequentavano il Fontanino, e con loro andai alla Federazione del partito, nonostante qualche titubanza, mi iscrissi. A farmi la tessera fu Roberto Mozzardi, che avevo conosciuto a Potenza, viaggiando nello stesso autobus messo a disposizione dal Partito comunista, per aver partecipato a delle manifestazioni insieme contro i fascisti.



Era il 1975 se non erro. Frequentai i compagni, i bravi giovani del Pci, con i quali organizzammo un bel gruppo con un centinaio di iscritti, nella sezione Palmiro Togliatti al rione Piccianello, in un appartamento al pianterreno di via Marconi . Andavamo nei quartieri, studiavamo, redigevamo i documenti. Eravamo attivi e propositivi. Ma un giorno tornando al Fontanino trovai una scritta in rosso con su scritto ‘’ Siggillino ti spareremo alle gambe !’’ . Non ebbi paura. Non ho mai intuito chi potesse essere stato e né mi interessai. Per fortuna che c’erano compagni come Angelo il Rosso e altri, che mi sono stati vicini e non ho avuto nulla da temere’’. Finita? Macchè. Un partito monolitico come il Pci, nonostante la crisi del vecchio centralismo democratico, non tollerava prese di posizione di taglio politico che potevano creare problemi di immagine e di dialettica interna. E per Pino ci fu un richiamo all’ordine.



“ Nel 1980, quando ero segretario di sezione– ricorda il compagno Siggillino- feci un documento nel quale condannavo l’azione del Partito comunista sovietico, anticipando la presa di posizione del segretario nazionale Enrico Berlinguer che denunciò qualche anno dopo -uscendo dal congresso del Pcus- l’esaurimento della spinta propulsiva del comunismo internazionale , quello sovietico. Naturalmente a Matera, in Federazione, mi dissero, che i tempi non erano maturi per certe valutazioni e, che quella posizione non era compatibile con il ruolo di segretario di sezione. Rimasi nel Pci come militante, condividendo parte del percorso evolutivo nelle sigle che si sono succedute, ma con un accento critico su scelte che non hanno portato spesso in un vicolo cieco. Anime diverse, fusioni a freddo, segretari che hanno perso via via contatto con le anime del partito e con l’elettorato tradizionale, approdato altrove o che si è disimpegnato ed è rimasto deluso. Serve la Sinistra e il Paese ne ha bisogno. Le potenzialità ci sono, ma non ancora una nuova classe dirigente che lavori in quella direzione. E senza progetto e figure credibili non si va da nessuna parte. Bisogna lottare’’. Obiettivo, quella della lotta, che Pino Siggillino, continua a perseguire. Oggi l’impegno continua con il movimento APPeppino, con amici e simpatizzanti del “movimento della chiave da 16” che vogliono continuare a confrontarsi, a fare politica e a vedere cosa si può fare. La Sinistra del passato non c’è più, e la falce e il martello sono stati riposti nello scaffale del modernariato- spesso in maniera maldestra- per far posto ai protagonismi individuali di una società liquida, tutta social e inconcludenza, e con presente è da ‘farti cadere le braccia’’. Alle comunali abbiamo votato turandoci il naso con delle mollette rosse, sotto un cielo di stelle cadenti che continuano a cadere’’. Per Pino la lotta è sempre continua, come ai tempi del fontanino, nonostante i capelli bianchi e l’incidere dei ricordi…