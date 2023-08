Fratelli e sorelle di querela…contro giornalisti, vignettisti, cantanti!

Giorgia e i suoi fratelli d’Italia si dichiaravano “pronti” a governe il Paese con delle ricette che dicevano essere facili facili (il blocco navale per i troppi migranti, il taglio del prezzo dei carburanti afflitti dalle accise, ecc.), ma vediamo come sta andando. Di sicuro si stanno dimostrando “pronti” a querelare scrittori, giornalisti, vignettisti, cantanti….nel mentre si confeziona il bavaglio alla stampa sulle intercettazioni del ministro Nordio. Fratelli d’Italia è oramai un partito a conduzione familiare, guidato da una “sorellanza”, dopo che Arianna Meloni è ora anche formalmente ascesa ai vertici del partito (2 luglio nomina a responsabile del tesseramento, 1 agosto cooptata nel CdA della Fondazione Alleanza Nazionale che detiene simbolo fiamma tricolore e un patrimonio di 57 milioni di euro) di cui Giorgia è sì sempre il capo, ma che deve necessariamente trascurare per gli incalzanti impegni governativi in tutto il globo terracqueo. Ed è proprio Arianna, sorella della presidente del Consiglio e moglie del ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che l’altro giorno ha querelato il vignettista del Fatto Quotidiano Mario Natangelo per la ormai famosa vignetta che sbertucciava la famigerata “sostituzione etnica” evocata in modo infelice dal marito il quale all’Huffington Post dichiarò: “Sul piano terminologico ho sbagliato, ma per ignoranza, non per razzismo”. Pensa te!

Su questa vignetta, dopo le levate di scudi detrorse e non solo, è stato inopinatamente aperto persino un procedimento disciplinare dall’Ordine dei giornalisti che ha archiviato il tutto, non potendo non riconoscere il diritto inviolabile di satira. E ci macherebbe altro. Ma non la pensa così Arianna che ora chiede per Natangelo il castigo della magistratura. Sarà un’altra archiviazione? E chi se ne frega! Vuoi mettere l’effetto intimidatorio indotto per chi volesse azzardarsi a seguirne l’esempio?

Non è da meno, anzi di più, molto di più, proprio lei Giorgia che -quasi in contemporanea- avrebbe querelato il leader della band britannica Placebo per gli “apprezzamenti” non graditi che gli avrebbe rivolto dal palco di Stupinigi. Ma prima ancora ha querelato la giornalista Rula Jebreal rea di aver scritto “il padre di Meloni è un noto criminale colpevole di traffico di droga che è stato detenuto in carcere” (notizia che era sui media di tutto il mondo e mai smentita). Perchè proprio e solo quella giornalista: colpirne una per educarne cento? Querela anche per il filologo Luciano Canfora per un intervento in un Liceo a Bari, ma anche per il quotidiano Domani. C’è poi la querela allo scrittore Roberto Saviano (ora anche epurato dalla programmazione RAI) fatta però, ha precisato Meloni: “non da presidente del Consiglio, ma da presidente dell’unico partito di opposizione”. Capite la differenza? Aggiungendo poi, con evidente grande sprezzo del ridicolo, che: “Io non politicizzo, lui sta cercando di farlo”….essendo evidente a tutti che non è lei a fare politica.

Infine, c’è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, che, per l’ennesima volta, ha querelato Report, accusando quei giornalisti di orchestrare “testimonianze manipolate” per “una chiara volontà diffamatoria”. Ma giusto per sparare tutte le cartucce ha anche chiesto all’Ordine dei giornalisti di procedere “nei confronti del sig. Ranucci per la clamorosa e perdurante violazione della deontologia professionale”. Quel Sigfrido Ranucci che ha però ricordato di avere invano “invitato più volte” tal ministro.

Insomma, è evidente la volontà di intimidire, tappare la bocca alla libera stampa. Chi non è allineato o non è salito sul carro del vincitore. Aktung giornalisti, liberi pensatori, attenti a quello che fate, che dite, che scrivete! Un messaggio inquietante che arriva non da politici di provincia ma da chi detiene le leve del potere essendo al governo del Paese. Certo, non meraviglia, se il modello di riferimento è Orban. Ma non è il caso di aspettare che la situazione degeneri in tale direzione. Sarebbe troppo tardi per tutti. Anche per chi oggi fa finta che non lo riguardi.

Anche perchè ancora non è chiaro dove si voglia andare a parare con il polverone sollevato dal ministro (anch’esso fratellone d’Italia) Crosetto intorno ad un presunto e per nulla ancora dimostrato “centro di dossieraggio” che vede indagato un maresciallo per aver passato notizie (vere) a un quotidiano che le ha doverosamente pubblicate. Che sia il contenuto delle notizie a dare fastidio? Si cercano ulteriori pretesti per una stretta sull’informazione?

A chi vuole ridurre la quantità di notizie che i media possano pubblicare, specie quelle che riguardano chi ha un ruolo pubblico, ricordiamo le fondamentali parole del giudice della Corte Suprema americana, Louis Brandeis, il quale nel lontano 1913 affermò che per la democrazia “la luce del sole è il miglior disinfettante“. Affermazione significativa perché pronunciata da chi è considerato uno dei padri del concetto di privacy. I cittadini in democrazia hanno necessità di “conoscere per controllare“, specie in una fase in cui si spinge verso una concentrazione dei poteri al vertice delle istituzioni.