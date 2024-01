Franco , sveglia! La cabina di regia è a Roma e qui sono tutti ”moderati”

Conflitti di interesse, investiture da sagrestia, silenzi assensi e tentativi spesso forzati, all’insegna del piatto unico da gustare al tavolo della politica, servito dopo ”scaltre” autocandidature (scoperte e bocciate) in parlamento e un periodo di assenza di confronto o di costruzione di alternative da ”zero e porto zero”, che ha portato alla designazione della candidatura per la potenziale area di centrosinistra di Angelo Chiorazzo. Nulla contro la persona, che ha mostrato di avere ( piaccia o no) capacità manageriali e tante relazioni che in politica contano eccome, ma occorre fare i conti con una realtà disgregata- come quella della Basilicata- che ha perso da tempo con le coalizione dell’ex centrosinistra e oggi con il centro destra autonomia decisionale. Franco Vespe, e non solo lui, continuano a ignorare questo aspetto dopo anni di deleghe in bianco del recente passato e l’assenza di un ricambio di classe dirigente. Non è cresciuto o fatto crescere nessuno o quasi. E così a fare politica, si fa per dire, e con un ruolo ”impiegatizio” o da ”teste di legno” ci sono spesso tante brave persone e basta. E guarda caso senza distinguo alcuno: tutti in un centro affollato fatti di opportunismi, di attese di incarichi o del dialettale sgrammaticato ” che mi fate fare o date a me?”. Il guaio è che la Sinistra non c’è più confluita nel centro del doppiopettismo opportunista. Franco,sveglia, via gli occhiali della passione e delle ironie di ” Cetto Laqualaunque”. Nessuna difesa d’ufficio. C’è un disagio che si avverte, nella stessa area che supporta il candidato ”civico” Angelo Chiorazzo, per l’assenza di intese ufficiali che non possono che venire da Roma – e ci riferiamo soprattutto al M5S, che da noi è spaccato- e con l’inevitabile ricaduta notarile in Basilicata. Alla fine si accorderanno “tutti insieme incompatibilmente” per necessità e con un fine preciso, anche perchè non c’è tempo…. Vespe, che si rivolge soprattutto ad amici della politica con matrice cristiana, vorrebbe portare in tavola un po’ di companatico fatto di 4 parole: Liberante, Merito, Bene Comune(da prendere con le pinze) ed Eccellenza. E un bicchiere di vino di buon auspicio. Chissà. Cetto Laqualunque, Antonio Albanese, gradirebbe….



LE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE

Il 4 Gennaio sbarca a Matera Cetto Chiorazzo, ormai risoluto a partecipare alle

prossime regionali della nostra regione. Una candidatura smargiassa, lanciata da

almeno un paio di anni vantando appoggi e millantando conoscenze altolocate fra

cardinali e vescovi , prestigiosi politici di grido perfino internazionale. Del passato

imprenditoriale inquietante del personaggio ci ha voluttuosamente deliziato

Basilicata 24. Personalmente mi ha irritato del personaggio l’organizzazione ed i

commenti che rilasciò quando con la sua Auxilium sponsorizzò le giornate

dell’Avvenire invitando il presidente della Regione Lombardia Fontana a parlare

dell’autonomia differenziata, senza nessun contraddittorio politico. Millantò in quella

intervista grande confidenza con il presidente ed un palese consenso nei confronti

dell’autonomia differenziata. Pare che a riguardo abbia cambiato idea se si ascolta la

sua prima uscita. Una uscita dove ha sparato ad aria compressa ed ha manifestato

una sfacciata ruffianaggine nei confronti del misero Pantheon della Sinistra Lucana.

Una seconda irritazione riguarda Basilicata Casa Comune (BCC), emanazione di quella

consulta regionale delle associazioni laicali. All’atto della sua costituzione all’orizzonte

non c’era nessun Chiorazzo.



Apparso poi improvvisamente fra i nomi di un triumvirato

e chiamato a gestire BCC insieme al mio amico Lindo Monaco e Lorenzo Bochicchio.

Una candidatura che ha percorso scorciatoie sbrigative e forse imposte in modo

clericale dall’alto al di là delle prese di distanza ufficiali della Conferenza Episcopale

della Basilicata. Un affronto a quella educazione alla laicità ed al rispetto

dell’autonomia della politica dalla sfera religiosa sancita dal Concilio Vaticano II. A

proposito caro Lindo di persone passione civile, rigore morale ma

soprattutto competenza, ce ne sono tanti in Basilicata. Dire che lo avete trovato in

Chiorazzo la ritengo un’offesa gravissima alla nostra Regione perché, bene che vada,

al nostro amico delle 3 virtù gliene concedo solo una e non è certa quello della

competenza! La terza, la più grave è quella dei partiti del centro-sinistra che sono corsi

incredibilmente a baciare le pantofole di Cetto quasi fosse il salvatore della patria..

Personaggio che fa al caso del PD perché può far quadrare i precari equilibri interni,

può coprire 5 anni di “assenza di studio, proposte, progettualità” con il ricorso ad un

campione della società civile fra l’altro facilmente controllabile a causa del gigantesco

conflitto di interesse che si aprirebbe con la sua presidenza, visto il pesante

coinvolgimento della sua Auxilium nel settore socio-sanitario Lucano. Una

candidatura confezionata perseverando sul vecchio criterio di concepire la sanità

come “Instrumentum Regni”, che si vuole far passare come fosse inedita. Per questo

piace tanto a nostalgici ex-segretari regionali di partito! Ma la cosa ancor più grave è

che a baciargli le pantofole sono i pentastellati materani. Personaggio più agli antipodi

della loro cultura ed etica politica non poteva esserci! Eppure sono li adoranti a

sdilinquirsi per Cetto animati dalla miserabile speranza che il PD in cambio vada loro

in soccorso per puntellare il governo della città ed irrobustire così le poltrone sul quale

oggi sono seduti. I miserabili vivono di queste piccole gioie! Non sappiamo ancora

cosa propone. Per ora solo annunci e frasi ad effetto per riscaldare la platea di

cortigiani accorsi a sostenere il loro pifferaio magico.



Caro Lindo certamente un

eretico come me non ha i numeri che tu ed alcuni vescovi lucani, vedono in Cetto (e

meno male!); ma qualche suggerimento per far svoltare la nostra regione ce l’avrei.

Un programma deve essere prima di tutto Liberante. Ci deve liberare da una politica

che si fonda ancora su forme di solidarietà verticale, feudale o clientelare che sia.

Secondo questa dottrina le risorse devono essere poche ed in mano di pochi perché

il ricatto sociale del monarca sulle povertà sia feroce ed implacabile! Solo così in

regione la politica può continuare a decidere chi deve vincere e chi deve perdere!

Occorre pensare un programma che faccia svoltare per passare da forme di

paternalismo feudale a forme di solidarietà orizzontali tipica dei Comuni ! Una

seconda parola da declinare è “Merito”. Ancora oggi l’affermazione professionale

nella nostra regione si fonda sulle abilità relazionali “ruffiane” dei Bruno che si sanno

intessere per compiacere il feudatario di turno. E’ il motivo per il quale, non l’unico

certamente, giovani valorosi della nostra regione dalla guizzante intelligenza e dalla

superba auto-determinazione decidono di tentare la fortuna altrove. Una terza parola

è Bene Comune! Ma concretamente allora cosa fare ? La prima cosa sarà quella di

pensare ad investimenti che rendano affascinanti i territori e che ci liberino

dall’intermediazione della politica.



E’ il male che lo Svimez addita come responsabile

dell’arretramento del Sud e che si è scatenato con la costituzione delle regioni. Non

più bonus o sussidi da far dispensare ai vari Laqualunque ( forse è per questo che

Cetto ed il M5S materano si piacciono!), ma investimenti sul territorio tali da renderlo

affascinante ed attrattivo. Infrastrutture materiali ed immateriali finalmente

efficienti, costo del denaro e fiscalità agevolata, costi dell’energia più bassi. In pratica

quello che una ZES dovrebbe fare. Ma non basta ancora! Occorre un piano strategico

per promuovere le “Eccellenze”. Lavorare sui centri di Eccellenza Scientifici e

Tecnologici è via obbligata. Ormai è stato estesamente provato che innescare un

circolo virtuoso fra universià ed alta formazione, ricerca, innovazione tecnologica e

trasferimento alle imprese è la via maestra per lo sviluppo. Nell’Aerospaziale, nelle

Osservazioni della Terra, nelle Energie Alternative, nelle Biotecnologie ed

Agrobiologia, nelle Imprese Culturali e Creative ci sono degli avamposti di eccellenza

sul nostro territorio che possono diventare trainanti per la nostra regione. Dal punto

di vista storico-culturale si può lavorare per esaltare l’eccellenza del nostro

Metapontino. Noi abbiamo avuto lì la Magna Grecia perbacco! Potrebbe

rappresentare il quarto/quinto polo turistico culturale italiano con Venezia, Firenze,

Roma/Napoli. Perché non pensare a svilupparlo integrandolo con la Matera dei Sassi,

Con la Montagna Lucana, il vulture Melfese, Potenza, le quattro valli lucane, i castelli

federiciani l’area murgiana, l’area tarantina. Eccellenza nella Sanità! Lo scrivente è

fermamente convinto che occorre puntare su di un primariato di eccellenza che non

solo soddisfi l’utenza locale, ma che sappia attrarre utenze anche da fuori regione.

Nel passato ci sono stati dei casi virtuosi, come la Cardio-chirurgia al San Carlo di Ugo

Tesler, la Chirurgia a Matera di Barbieri negli anni 70 e di Franco Bucci nel primo

decennio. lo stesso CROB di Rionero lo è di fatto oggi. Queste sono solo alcune

spruzzatine di programma! Bastano 4 parole: Liberante, Merito, Bene Comune ed

Eccellenza.

Francesco Vespe