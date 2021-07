Una lettera depositata in segreteria generale e il consigliere comunale di Matera Francesco Paolo ”Franco” Di Lecce, eletto nella lista di Volt, ufficializzerà nel prossimo consiglio comunale la volontà di aderire, come indipendente, nel gruppo misto. Una scelta, da quanto appreso, maturata nel tempo e con prese di posizione su questo o quell’argomento che lo hanno visto prendere posizioni diverse e in tutta autonomia. Resta il sostegno al sindaco Domenico Bennardi, ma quanto a scelte e proposte, Franco Di Lecce, deciderà di volta in volta non facendo mancare precisa-” proposte costruttive improntate al buon senso e nell’interesse della città”. Ne sapremo di più nelle dichiarazioni ufficiali. La sua decisione, ricordiamo, segue ai distinguo dei colleghi di partito Michele Donato Paterino e Maria Cristina Visaggi che, nei mesi scorsi, hanno dato vita a ”Campo Democratico” . Il gruppo di Volt in consiglio comunale , stante le ultime scelte, è rappresentato dal consigliere Liborio Nicoletti e in giunta dagli assessori all’innovazione e vicesindaco Alberto Acito e ai lavori pubblici Graziella Corti. La maggioranza che sostiene il sindaco Domenico Bennardi, in alcune componenti,come abbiamo riportato in altri servizi, è in movimento. Nuovi assetti,preceduti da una verifica di programma ? Chissà. Per ora si continua a lavorare.