Francia vince l’astensione e la sinistra di Mélenchon strapazza Macron

Anche al primo turno delle legislative in Francia morde forte l’astensione, con la maggioranza degli elettori (più del 52%) che ha disertato le urne.

Ma per quanto riguardano i primi risultati significativa è l’affermazione della nuova coalizione di sinistra Nupes (Nuova Unione Popolare Ecologica e Social) capeggiata da Jean-Luc Mélenchon che ha lo stesso peso di Ensemble!, il partito del Presidente della repubblica Emmanuel Macron, entrambi oltre il 25%.

In terza posizione il Rassemblement National di Marine Le Pen (al 18,9%) che non viene eletta in questo primo turno.

Ora Macron per cercare di mantenere la maggioranza, dovrà sperare di recuperare al ballottaggio che si terrà domenica 19 giugno, tutti i collegi in bilico.

Nupes sarà presente in circa 500 circoscrizioni su 577 e sarà interessante vedere come andrà a finire.

Per intanto, le grandi città si ritrovano tutte a sinistra. Nelle circoscrizioni di Parigi, in complesso, ha votato per Nupes il 17% di elettori in più rispetto a Ensemble! . Contando anche le formazioni minori, i voti per la sinistra sono stati, a Parigi, il 33% in più di quelli per i macroniani. A Marsiglia Nupes ha ottenuto il 30% e a Lione il 19% dei voti in più di Ensemble!.