Francesco Somma, toglie il suo nome dal toto candidato del centrodestra

C’è chi sta facendo fuoco e fiamme per essere candidato alla carica di presidente della Giunta regionale di Basilicata….e chi garbatamente si tira fuori dal circo di bassa lega che sta andando in scena sia a destra che a manca. E’ il caso del Presidente della Confindustria Basilicata, Francesco Somma, che ha fatto sapere ancora una volta oggi, l’aveva già fatto in passato, che: “Sono onorato dell’attestato di stima nei miei confronti, ma ribadisco di essere totalmente impegnato nelle mie attività di impresa e di rappresentanza associativa.” Dichiarazione rilasciata al collega Angelomauro Calza e riportato sul suo sito: https://www.angeloma.it/politica/esclusiva-ultimomomento-somma-onorato-della-stima-ma-non-posso/?fbclid=IwAR0bO82scuR1xee7Tz8Mu8pKBwsQrpoQ-8gsiJ_5Liz6pwphV53R8FsxEGE . La sua possibile candidatura è stata paventata da tempo sia dalla stampa locale che da quella nazionale in quanto gradita a Fratelli d’Italia, partito che sta provando a sottrarre la poltrona a Vito Bardi che, invece, resiste e vorrebbe riprovarci. La querelle nasce dalla rivendicazione del partito della Presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a posizionare tre propri candidati nelle cinque regioni che andranno al voto in primavera, grazie al suo maggior peso elettorale registrato alle politiche scorse. La partita si gioca tutta a Roma, con la periferia che stà ad attendere i giochi nazionali, con diversi aspiranti che sgommano sulla linea di partenza sperando di essere i beneficiari finali. Tra essi, sembra dunque che non ci sarà Somma.

