Franca Ferrulli nel cuore di tanti. Resta,per sempre, un esempio di impegno e di lotta.

Una donna mai doma, sempre impegnata nelle battaglie per le donne, in politica a Sinistra, per l’Associazione partigiani e in altri settori che amici, compagne, compagni continuano a ricordare con rispetto e ammirazione. Franca Ferrulli, la ‘’pasionaria’’ apprezzata ad Altamura, a Matera e in altri centri della Puglia è stata ricordata di recente nel corso di una iniziativa svoltasi al cineteatro Mangiatordi come abbiamo ricordato nel servizio di presentazione https://giornalemio.it/cronaca/altamura-ricorda-la-pasionaria-franca-ferrulli-per-la-giornata-della-donna/ su iniziativa delle sezioni di Altamura dell’Anpi e dell’Auser che hanno ricordato la figura di Franca, con i ricordi rispettivamente di Sissi Marvulli e di Cesarina Clemente. Tanta commozione anche tra il pubblico e tra quanti, come Nichi Vendola,(politico e intellettuale) che ha inviato un messaggio per un’amica e militante di tante battaglie.



LA NOTA DI NICHI VENDOLA

“Cara Franca,

parlare di te significa mettere insieme tante cose: ricordi, emozioni, giudizi, passioni e bilanci di un tempo che pare tramontato, che talvolta viene dileggiato, di cui invece occorre fare memoria. Un tempo in cui la politica era ancora una domanda permanente sul vivere, sulla qualità dei consorzi umani, sulla condizione materiale che spiega gli affanni e anima le speranze delle persone: politica che era, e per noi è sempre stata, innanzitutto una domanda di pace. La pace era il nome di una rivoluzione, non di una tregua. Una lotta, non un riposo. Pace era disarmare il mondo, liberandolo da quella economia di guerra che militarizza la società e sequestra la democrazia. Pace era dare un altro significato al paesaggio struggente e perfino metafisico delle murge, che abbiamo attraversato imbracciando l’arcobaleno delle nostre bandiere. Pace era disarmare il vocabolario con cui il maschile aveva nominato l’universo, ponendovi sopra il sigillo del proprio dominio. E tu, Franca, sei stata protagonista di quella libertà delle donne che ci obbligava a rinominare le cose e a mettere in discussione grammatiche millenarie. Pace era mettere al centro della politica la vita nuda e il suo bisogno di cura, il suo diritto ad avere diritti, l’insopprimibile diritto al rispetto di ogni creatura e del creato. Così è stato o ha cercato di essere quel nostro partito, il PCI, quel “Paese pulito nel Paese sporco” di cui parlava Pasolini. Oggi che siamo sbattuti dalle tempeste di un mondo dominato da pagliacci sanguinari e la guerra sembra essere l’intero orizzonte che abbiamo dinanzi, oggi parlare di te, Franca carissima, non è solo un tributo a quel tuo sorriso e a quella tua bellissima speciale umanità, la cui assenza ancora ci rattrista. Ma parlare di te è un modo intelligente di disobbedire a questo presente così feroce, di disertare la trincea, e di ricordare a noi stessi il dovere fondamentare che abbiamo – se abbiamo conservato un briciolo si senso morale: lottare di nuovo e sempre per la pace, per la fraternità, per salvare la terra e per restare umani. Questo credo sia il modo più giusto di continuare a stare con te e di ricordare quelle cose belle, come la bella politica o le belle amicizie, che non muoiono mai e che profumano di pulito”. Nichi



INTERVENTO DI SISSI MARVULLI (Anpi Altamura)

Buona sera, sono Sissi Marvulli, onorata ma allo stesso tempo emozionata questa sera a dover dedicare un pensiero a Franca come collega ma anche come parte di tutta la sezione Anpi di Altamura e allo stesso tempo dell’ANPI provinciale di Bari rappresentata qui in persona dal professore Pasquale Martino, già Presidente Provinciale di Bari insieme a Rosaria Lopedote. Entrambi hanno avuto modo di conoscere e condividere con Franca militanza politica e anche partecipazione attiva nell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

Quindici anni fa ci lasciava una persona speciale. La sua eredità di impegno e di lotta per la libertà e la giustizia rimane un esempio per noi tutti ancora oggi e lo dimostra la grande risposta che in pochi giorni ha avuto questa iniziativa.

L’ANPI, associazione che si occupa della memoria e della difesa della Costituzione nata dalla Resistenza e per questo antifascista, è orgogliosa di ricordare la sua figura e il suo contributo alla nostra Storia e siamo certi che sia stata lei a gettare le basi perchè anche ad Altamura, se pure con grande ritardo, alcuni anni dopo si costituisse la sezione locale. Infatti fu lei a condurre alcuni di noi ad iscriversi all’Anpi di Bari.

Siamo certi che lei avrebbe condiviso i nostri valori di solidarietà, di pace e di difesa dei diritti umani in questo periodo così complicato che ci interroga tutti e ci impone di essere di essere partigiani anche oggi.



Come è stata ricordata anche in recenti articoli di questi giorni, lei come docente democratica ha costituito insieme ad altri/e colleghi/ e colleghe presenti qui questa sera, una sezione territoriale della Murgia del CIDI ( Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) con colleghi/e di Altamura, Gravina, Spinazzola in contatto con l’organizzazione nazionale, ma anche in rapporto al la vicina Matera, organizzando ad Altamura corsi di didattica sulle discipline e politica scolastica, di temi legati allo sviluppo della città per una qualità della vita, corsi che hanno contribuito alla formazione di una intera generazione di docenti democratici per una scuola aperta, inclusiva, di massa ma di qualità.



La sua memoria continuerà a ispirarci nella nostra lotta per un mondo più giusto e più libero e sopratutto libero dalla Guerra per cui sempre si è battuta in prima fila.

È stata sempre impegnata nel Movimento pacifista a livello nazionale e anche locale e contribuito alla organizzazione delle varie edizioni delle marce Gravina-Altamura contro la militarizzazione del territorio per una Puglia “Arca di pace” e non di guerra e partecipato attivamente al lungo processo verso la costituzione del Parco nazionale dell’Alta Murgia e alla salvguardia dell’Ambiente.

Non si è mai risparmiata anche nelle battaglie per le tematiche delle politiche di genere , le pari opportunità e l’emancipazione della donna, come la battaglia per il funzionamento del Consultorio aperto a tutte e contro la violenza sulle donne.



Anche a scuola Franca è stata comunista e partigiana. Comunista come non sappiamo più esserlo, presi come siamo dall’autocelebrazione di noi stessi : non c’era ancora il registro elettronico e la firma di presenza andava messa sul registro così ogni mattina ci radunavamo tutte e tutti nella sala professori. Era il momento dei saluti, delle chiacchiere, delle battute, delle confidenze. Lei ogni mattina in quei pochi minuti che davano il via alle nostre giornate scolastiche metteva in COMUNE con noi, soprattutto con quelle come me, più giovani e inesperte, la sua professionalità, le sue idee, i lavori dei suoi alunni di cui era fiera. In questo senso dico che era comunista: non teneva niente per sè ma metteva in comune il suo essere insegnante. E facevamo tante attività in comune, per il bene della comunità scolastica, senza retribuzione extra: il giornalino scolastico Voltiamo pagina, con Nunzia Cornacchia e la magistrale impaginazione di Nino Perrone, le attività per la conoscenza e la tutela dell’Alta Murgia con Marialisa Indrio, i concerti della nostra orchestra Evergreen (indimenticabile quello dedicato al suo amato Charlot), le rassegne cinematografiche e tante altre.

Ed era partigiana perché era sempre dalla parte dei ragazzi, soprattutto di quelli più fragili o culturalmente svantaggiati: spendeva tutta se stessa per il loro riscatto, esigendo da loro impegno e serietà. Una comunista partigiana con un alto senso delle istituzioni repubblicane : il viaggio di istruzione a Roma DOVEVA avere come meta Montecitorio o il Quirinale oltre alle Fosse Ardeatine e alla Sinagoga, e in occasione di funerali o altre cerimonie BISOGNAVA esporre la bandiera della scuola, la giornata della memoria e il 25 aprile DOVEVANO essere celebrati.



Quando ci ha lasciati 15 anni fa i suoi alunni hanno scritto parole meravigliose per ricordarla e soprattutto per ringraziarla di quello che ha fatto e che ha rappresentato per loro. Sarebbe bello rintracciarli e organizzare un altro evento come questo per farle leggere direttamente a loro. Intanto mi permetto di rubare un ricordo ad una di loro, Annarita Lorusso, per concludere questo intervento:… “ ci ha dato il manuale delle istruzioni per riuscire a saltare ogni ostacolo e seguire le nostre passioni: stringere la mano all’onestà, appoggiarsi al bastone della volontà e infine lasciarsi trasportare dal coraggio”.

Ciao Franca. Ciao bella ciao!

