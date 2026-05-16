Fragasso:”Nessun delitto perfetto”. Piuttosto, attendo chiarimenti dalla Regione.

E’ in sintesi quello che ha dichiarato nella nota che segue l’assessore alla mobilità urbana, Daniele Fragasso, dopo la diffusione di una nota del Psi sui rischi di un ”delitto perfetto” sul servizio di trasporto urbano che dovrebbe cambiare gestore (https://giornalemio.it/cronaca/si-rischia-il-delitto-perfetto-del-trasporto-pubblico-di-matera/). L’assessore non ci sta e, nel ribadire la correttezza dell’operato dell’Amministrazione comunale sull’argomento, prende le distanze su quanto attribuitogli in commissione circa la data di firma del contratto. Competenza che spetta ai dirigenti. Precisa, inoltre, che sull’intera materia è in attesa dei chiarimenti della Regione Basilicata. Novità nei prossimi giorni, all’insegna di in antico detto popolare che invita a ”non fasciarsi la testa, se non è rotta…”



LA REPLICA DELL’ASSESSORE FRAGASSO AL COMUNICATO DEL PSI DI MATERA

“In merito al comunicato stampa diffuso nelle scorse ore, riteniamo doveroso ristabilire la verità dei fatti ed evitare che una questione tanto delicata per la città venga trasformata in una sterile polemica politica e mediatica.

La situazione relativa al trasporto pubblico locale nasce da scelte assunte negli anni passati, quando la precedente amministrazione aderì alla gara regionale senza esercitare alcun reale atteggiamento critico o approfondimento sui contenuti e sulle possibili conseguenze amministrative e gestionali. È proprio quell’impostazione che oggi ha determinato una fase di impasse complessa, che questa amministrazione sta affrontando con senso di responsabilità, attenzione istituzionale e massimo equilibrio.

Si parlerebbe davvero di “delitto perfetto”, come qualcuno ha evocato, qualora si consumassero inerzia, inadempienza o ignoranza da parte delle istituzioni. Termini che non appartengono in alcun modo a questa amministrazione, che al contrario è impegnata quotidianamente per garantire ai cittadini materani un servizio di trasporto pubblico all’altezza della città e, allo stesso tempo, la piena tutela dei lavoratori coinvolti.

Risulta pertanto errato e strumentale sostenere che l’assessore alla mobilità abbia comunicato, in sede di commissione, una data relativa alla firma del contratto. È bene ricordare che si tratta di un atto gestionale di competenza dirigenziale. Attribuire all’assessore dichiarazioni mai rese significa voler alimentare ad ogni costo una polemica, invece di contribuire ad un clima di responsabilità e unità istituzionale in una fase che riguarda l’intera comunità.

Nel corso della commissione, l’assessore ha invece ribadito con chiarezza di essere in attesa da parte della Regione di necessari chiarimenti su aspetti dirimenti dell’offerta tecnica, elementi che devono essere definiti prima di qualsiasi ulteriore passaggio formale da parte del Comune. Questa amministrazione continuerà ad agire con prudenza, attenzione e rigore, mettendo al primo posto l’interesse pubblico e la qualità del servizio. Diversamente da chi, in passato, ha approvato convenzioni in Consiglio Comunale senza mai entrare realmente nel merito dei contenuti e delle ricadute delle proprie decisioni, contribuendo così a determinare l’attuale situazione.

Chi oggi prova a impartire lezioni avrebbe forse dovuto esercitare allora quel controllo e quella responsabilità che sono mancati. Perché, se esistono responsabilità politiche rispetto a questa vicenda, non appartengono certamente a chi sta lavorando per risolverla, ma a chi ha posto le premesse dell’attuale criticità.”