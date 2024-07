Fragasso e Casino al sindaco: Ora, verso i materani… un atto di responsabilità

Una crisi di maggioranza che, salvo forzature o passi indietro dell’ultima ora, non sembra verso una soluzione. E domani settimo tentativo in consiglio comunale di trovare quei numeri (finora insufficienti) per eleggere presidente e vicepresidenti del consiglio comunale e procedere poi alla formazione della nuova giunta. Ma ci sono argomenti che interessano la città, è il caso della gestione degli equilibri di bilancio, che sono importanti per servizi, investimenti e via elencando. Da qui, sintetizziamo, la richiesta rivolta al sindaco Domenico Bennardi dai consiglieri di minoranza Nicola Casino (Forza Italia) e Daniele Fragasso ( Fratelli d’Italia) per un atto di ”responsabilità” verso i cittadini… Riflessione e parola agli elettori. Sembra facile, ma a un anno dalla fine della consiliatura sembra una strada, e non solo per il sindaco, da percorrere a malincuore.



L’INTERVENTO DI DANIELE FRAGASSO

La paralisi politico-amministrativa del Comune di Matera non è più tollerabile per cui chiediamo al Sindaco Bennardi di valutare celermente e seriamente la possibilità di rassegnare le dimissioni. Oramai è chiaro anche a un bambino che non ci sia più una maggioranza che si possa chiamare tale, d’altronde era una condizione ampiamente prevedibile dato che un governo cittadino non può definirsi stabile con un solo voto consiliare in più rispetto all’opposizione. Era ampiamente prevedibile la ricattabilità di Bennardi alla prima verifica di giunta. Siamo ormai da tempo senza assessore alle politiche sociali e alle opere pubbliche, due settori nevralgici per una amministrazione comunale. Lo spettacolo indegno e indecoroso di 7 consigli comunali inutili in cui la maggioranza non riesce ad eleggere neanche il Presidente del Consiglio associato all’evidente calo del turismo in città- che sta portando decine di operatori a protestare questo pomeriggio al Palazzo di città- l’aumento dei costi della tari, i provvedimenti che rischiano sempre di non essere approvati e l’evidente calo di consenso nella città porterebbero chiunque ad una riflessione. Per questi motivi consigliamo al Sindaco un atto di responsabilità verso la comunità e di non pensare solo all’indennità. Avrebbe poi comunque un periodo di 20 giorni per valutare una eventuale ricomposizione di una maggioranza stabile con cui proseguire ma con un nuovo piglio e maggiore serietà da parte di tutti.

Daniele Fragasso – Consigliere comunale Matera

Comunicato Stampa



Nicola Casino tuona contro l’amministrazione Bennardi: È ora di andare a casa!

Nicola Casino, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Matera esprime con fermezza la sua indignazione contro l’amministrazione Bennardi, denunciando l’insostenibile stallo amministrativo indotto dalla lotta di posizionamento interna alla maggioranza del Movimento Cinque Stelle e dei partiti della coalizione.

“Non è più tollerabile la paralisi amministrativa a cui stiamo assistendo”, dichiara Casino. “Le tempistiche irragionevoli per l’elezione del presidente del Consiglio Comunale sono l’emblema di un’incapacità gestionale che sta penalizzando la nostra città”.

A oggi, infatti, il presidente del Consiglio Comunale non è ancora stato eletto, nonostante gli infiniti consigli comunali che si sono tenuti, fra dubbi procedurali e vere e proprie forzature del regolamento del Consiglio comunale. Questo causa un danno all’immagine della Città, difficilmente risarcibile, oltreché spese aggiuntive per i cittadini materani, i quali meriterebbero di avere un’amministrazione autorevole e capace di gestire il particolare momento che Matera sta vivendo.

E, nel mentre la maggioranza litiga per le poltrone, la Città paga il prezzo più alto in termini di problematicità connesse all’assenza di programmazione.

“La situazione del turismo è emblematica,” continua Nicola Casino. “Matera, una città con un potenziale enorme, è ferma al palo, con una debacle totale in termini di presenze, con un allarmante trend negativo che non si era mai registrato negli ultimi vent’anni. Questo è inaccettabile.”

Il capogruppo di Forza Italia sottolinea anche la necessità di una rivalutazione complessiva della Cultura, anch’essa in stallo, e l’importanza di porre particolare attenzione alle periferie e al decoro urbano, con uno sguardo rivolto al rafforzamento dei servizi essenziali dei cittadini.

“Forza Italia chiede che il sindaco Bennardi prenda atto del fallimento della sua amministrazione e rassegni le dimissioni quanto prima,” conclude Casino. “Matera ha bisogno di un’amministrazione capace di rispondere efficacemente alle sfide del presente e di pianificare un futuro prospero per tutti i suoi cittadini.”

Matera 30 luglio 2024

**Nicola Casino**

Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale