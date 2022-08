FP con Terzo Polo, tra “Destra sgangherata e pericolosa e Sinstra timida ed equivoca”

L’on Giuseppe Gargani, uno dei pilasti della vecchia Dc e animatore della Federazione popolare, che raccogliere le anime cattoliche laiche della tradizione democristiana, annuncia la scelta di aderire al terzo polo con Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. E precisa che il terzo polo contribuisce a superare il bipolarismo, lontano da una ”destra sgangherata e pericolosa e da una Sinistra timida ed equivoca”. Una visione semplificativa, visto che nei due schieramenti le componenti moderati, di tradizione scudocrociata ci sono eccome se si pensa ai Letta, Gianni ed Enrico,che ha un ruolo non di poco nel Pd e in Forza Italia. Destra sgangherata ma come, Lega e Fdi, fanno della difesa dei valori cristiani uno dei perni del loro programma. E gratta gratta anche sull’ altro versante la componente moderata è preponderante fatta eccezione per quote ridotte all’osso di Leu e Sinistra italiana ben lontane dall’epopea del vecchio Pci, dopo lo smantellamento di quel che ne restava operato da Matteo Renzi alla guida di un partito ”nè carne e nè pesce” come il Pd. E allora non resta che alle anime cattoliche di tenere alti i valori della solidarietà, viste la preponderanza di priorità economiche finanziarie che terranno banco ( terzo polo compreso) nella campagna elettorale per le politiche di settembre.

Documento dell’On Giuseppe Gargani, giratoci da Pasquale Tucciariello

La federazione popolare dei democratici cristiani ritiene che la costituzione

del terzo polo, come aggregazione di centro, da sempre auspicata, determini

un chiarimento efficace nell’attuale panorama politico così incerto e

contraddittorio.

Il terzo polo costituisce il superamento definitivo del forzato bipolarismo

che ha snaturato la identità dei partiti, ha costituito un equivoco dannoso e

ha avvilito la rappresentanza democratica delle realtà territoriali.

Le prossime elezioni avranno un significato politico preciso per la

collocazione del nostro Paese sul piano europeo e internazionale, come fu

nell’elezione del 1948, e la costituzione di un centro, con la cultura di

governo che lo caratterizza, può acquistare un significato politico autentico

ed un formidabile valore aggiunto di fronte ad una destra sgangherata e

pericolosa ed una sinistra timida ed equivoca che aveva bisogno di chiamarsi

centro-sinistra per accreditarsi.

La federazione popolare, che è costituita da tante associazioni cattoliche e

laiche e soprattutto dalla tradizionale Democrazia Cristiana, aderisce

all’alleanza politica del terzo polo per qualificarla ancor più con l’apporto

della cultura popolare politicamente valida sul piano italiano ed europeo.