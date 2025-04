Forza Italia senza il “peso” di Michele Casino…un problema per il centrodestra a Matera

E’ il commento ricorrente, dopo l’annuncio che Forza Italia ha sospeso dal partito anche il consigliere regionale Michele Casino,https://giornalemio.it/politica/e-dopo-il-figlio-nicola-anche-il-padre-michele-casino-sospeso-da-forza-italia/, dopo che analogo provvedimento aveva colpito il figlio Nicola candidato sindaco con Matera 2030 alle primarie, e il segretario cittadino Damiano Laterza . Commento inevitabile dopo l’annuncio a candidato sindaco di Matera per il centrodestra di Antonio Nicoletti, fatto in piazza dal responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e dal segretario regionale Piergiorgio Quarto che ha dovuto fare un passo indietro. Il peso politico di Michele Casino a Matera, ma anche in provincia, è arcinoto per quanto è riuscito a fare per sè (è stato anche parlamentare e assessore regionale) e per far crescere il partito in questi anni. Alle regionali 2024 nella circoscrizione di Matera ha avuto 2853 preferenze. Alle comunali del 2020 la lista di Forza Italia raccolse 5448 suffragi, eleggendo due consiglieri Nicola Casino e Adriana Violetto e mettendo in luce altri candidati suffragati. Esperienza e conoscenza del territorio e dell’elettorato in una competizione elettorale contano eccome, senza nulla togliere a quanti dovranno occuparsi della composizione della lista. Il nome Casino a Matera si identifica con Forza Italia e immagine e presenza contano. L’allentamento di questo rapporto, in attesa, che il partito adotti le ”eventuali” decisioni sul comportamento del consigliere regionale Michele che ha affidato a una nota il suo pensiero , https://giornalemio.it/politica/michele-casino-cara-casellati-io-a-matera-ho-fatto-come-cupparo-a-senise-che-sta-con-bcc/ , restano le apprensioni nell’elettorato azzurro e,in primis sulla competitività dello schieramento di centro a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti. Mai fasciarsi la testa prima di essersela rotta, ripete un antico adagio, ma pensarci può evitare questo rischio….