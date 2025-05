Forza Italia per Nicoletti e Matera al centro del progetto Sud

Gli Stati generali degli Azzurri, che dopo Taranto sono approdati a Matera, sono stati una opportunità per il candidato sindaco del centro destra Antonio Nicoletti per consolidare un programma incentrato sul ruolo della Città dei Sassi nei settori cultura e turismo e di dialogo tra Europa e Mediterraneo. E il ministro per le riforme istituzionali Elisabetta Casellati si è soffermato su questo aspetto .



“Nicoletti (ex direttore generale dell’Apt Basilicata) – ha

Casellati – è stato uno degli ideatori di Matera Capitale mediterranea della Cultura e del

Dialogo 2026 e, quando sarà eletto sindaco, si troverà a fianco la grande squadra di Forza Italia che, sin dal suo fondatore, ha sempre avuto visione. Tutti i candidati del

centrosinistra, che qui ha governato negli ultimi anni, dicono che vogliono ricostruire Matera. Vogliono ricostruire quello che hanno distrutto? Una ricostruzione vera può venire soltanto dal centrodestra e speriamo che finalmente Matera possa ripartire con una nuova visione”.



Gli Stati generali sono una opportunità di confronto e di ascolto del territorio, come ha ricordato in un videomessaggio il segretario nazionale Antonio Tajani e ministro degli Esteri. “La nostra filosofia, il nostro modo di lavorare -ha detto Tajani- è tradurre le parole in fatti: in Basilicata il presidente Vito Bardi rappresenta al meglio questa visione, con una buona amministrazione che guarda al futuro con responsabilità e pragmatismo. Bardi (Forza Italia) è stato eletto per la prima volta governatore lucano nel 2019 ed è stato poi confermato con le Regionali della primavera 2024. Il suo lavoro conferma che Forza Italia è il partito delle donne e degli uomini del fare,

della concretezza e del buon governo”.



Spazio anche ad altri temi che tengono in fibrillazione il governo centrale come la questione del terzo mandato per i presidenti di alcune regioni come Zaia nel Veneto, Fedriga in Friuli Venezia Giulia per il centro destra, ma anche De Luca per la Campania ed Emiliano per la Puglia. “Una volta chiarita la questione del terzo mandato dal punto di vista giuridico, avremo modo di

discutere e trovare una soluzione -ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo- Voglio sottolineare che la discussione che stiamo avendo all’interno del centrodestra non riguarda i singoli, gli individui, come i presidenti Zaia e Fedriga che sono persone di grandissimo valore, ma – ha proseguito – è una discussione più generale che vuole verificare se effettivamente è corretto consentire a un presidente di Regione di avere un percorso che va oltre i dieci anni”.

Zangrillo ha poi ricordato che la posizione di Forza Italia è

quella di non andare oltre i due mandati . “Abbiamo la convinzione -ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione- che dieci anni siano un tempo giusto per realizzare le idee che un presidente di Regione intende mettere in campo:

di più significa rischiare di creare una posizione di rendita che non va mai bene in qualsiasi contesto organizzativo, sia pubblico sia privato”. “La Lega invece – ha concluso il ministro

– ha un’altra posizione”.



Dal Mediterraneo al dramma delle popolazioni della striscia di Gaza e della guerra in Medio Oriente. “Il governo italiano si sta muovendo in maniera molto chiara e netta” ha detto la

sottosegretaria agli Affari esteri Maria Tripodi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione in Israele e in Medio Oriente, “Ieri – ha sottolineato Tripodi – è stato convocato l’ambasciatore israeliano presso la Farnesina al quale non solo

abbiamo chiesto spiegazioni sull’accaduto, che consideriamo chiaramente inaccettabile, ma abbiamo rinnovato l’appello alla cessazione delle ostilità, un cessate il fuoco rapido. Ci stiamo impegnando – ha proseguito la sottosegretaria – a far arrivare

tutto il necessario alle popolazioni, ma non non da oggi perché abbiamo messo in campo già l’operazione ‘Food for Gaza’ e stiamo dando un sostegno molto concreto, anche a tutti i bambini che vengono portati in Italia per essere curati nei nostri ospedali. Quindi anche in questo, a livello di aiuto umanitario il governo italiano – ha concluso – è in campo per dare alle popolazioni martoriate di Gaza tutto il sostegno necessario”.



L’INTERVENTO DI ANTONIO NICOLETTI

“La presenza a Matera dei Ministri Casellati, Giuli e Zangrillo e di alcuni sottosegretari rappresenta la manifestazione della vicinanza del Governo alla nostra città, oggi più che mai chiamata a proseguire nel suo percorso di crescita internazionale e diventare baricentro del Mediterraneo”. Così il candidato sindaco Antonio Nicoletti ha salutato l’impegno per la città dei rappresentanti del Governo giunti nella giornata odierna a sostegno della sua candidatura.

In mattinata, Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha partecipato a un incontro promosso dalla Fondazione Zetema, ha assicurato un impegno concreto su temi cruciali quali il Centro Sperimentale di Cinematografia, e che sarà mirato anche a sostenere i progetti legati a Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 e a preservare un incubatore di cultura di fondamentale importanza come la Biblioteca Provinciale, oltre che a potenziare i musei nazionali di Matera e riaccendere l’attenzione sul sostegno alla legge 771 per i Sassi. “La città di Matera dalla cultura ha visto partire la sua rinascita e sulla cultura punterà per il prossimo futuro al fine di creare opportunità di sviluppo per la cittadinanza”, ha aggiunto Nicoletti.



“La presenza dei Ministri per me è motivo di orgoglio e responsabilità, ma al tempo stesso mi dà forza nell’affrontare questa campagna elettorale spesa nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini. Il sostegno garantito dai rappresentanti del Governo – conclude il candidato Nicoletti – su tanti temi cruciali ci rende sempre più ottimisti sulla capacità che il nostro programma cittadino possa tramutare in realtà quel sogno che noi tutti inseguiamo”.