E non solo a Matera, anche a Potenza e alla Regione. Una conferma è venuta dalla nomina a segretario cittadino di Matera dell’ avvocato Donato Di Lorenzo. Originario di Sant’Arcangelo (Potenza) ma nella Città dei Sassi da un decennio e con tanta voglia di riavvicinare alla politica cittadine e cittadini, dando spazio all’ascolto, al confronto sui problemi di ieri e di oggi. A cominciare dal mondo del lavoro, al bisogno dei servizi e alla necessità di attivare opportunità di inclusione.



” E’ il compito della politica – ha detto Di Lorenzo- di stare al servizio e insieme alla comunità. Ne parleremo in maniera approfondita con i componenti della segreteria. Matera ha grandi opportunità e merita di essere governata meglio”. E avrà con sè il segretario uscente Uccio Di Lena, visibilmente commosso per aver tirato ”la carretta” in momenti difficili, ma anche di soddisfazione con il partito che – comunque – è cresciuto a livello locale. Di Lena, comunque, continuerà a lavorare anche a livello provinciale nel settore opere pubbliche oltre che per Matera, visto il ruolo imprenditoriale che ricopre.



E con Di Lena non mancheranno di garantire apporto il consigliere comunale Nicola Casino,protagonista di tante battaglie di ”trasparenza” e di proposte alternative nell’interesse della città, e la coordinatrice regionale del Movimento Azzurro Azione Donna, Antonella Sasso Ma si dovrà continuare a lavorare sodo.



Del resto gli interventi del consigliere regionale Enzo Acito, dell’on. Michele Casino, del senatore Saverio De Bonis, del sottosegretario per l’editoria Giuseppe Moles sono improntati a ”disponibilità” per una interlocuzione continua sui temi della crescita: dalla imprese creative all’agricoltura al piano nazionale di ripresa e resilienza. Un impegno- hanno ricordato- per evitare che i giovani vadano via dalla nostra terra. Da parte i campanili e spazio a un impegno comune, ricordando l’esempio e la dedizione del ministro Antonio Martino, ”maestro” del senatore Moles che ne ha ricordato – dopo un minuto di silenzio- figura, preparazione, coerenza.



Il sottosegretario ha anche ribadito coerenza e scelte del partito nelle scelte che il presidente Vito Bardi farà in settimana per la nuova giunta regionale. Non si toccano i due assessori azzurri uscenti, i più suffragati, (Leone e Cupparo) e nè sono ipotizzabili allargamenti della maggioranza. Forza Italia su questi temi mantiene la coerenza. Del resto ci sono stati vertici di maggioranza a Roma, prima della decisione de presidente Bardi di azzererà la giunta. Il dialogo continua. Non ci resta che aspettare. Forza Italia guarda avanti alle prossime elezioni, auspicando che si possa votare quanto prima a Matera.



>