“Forza Italia Matera, in vista delle prossime elezioni comunali che vedranno la comunità chiamata al rinnovo del Consiglio Comunale per la legislatura 2020-2025, in funzione della stesura del programma politico che dovrà governare le scelte del prossimo futuro, intende promuovere in data 18.01.2020 alle ore 10:00, presso il Cinema Piccolo di Matera, l’incontro pubblico dal tema “Costruiamo insieme la Città del futuro“.

Saranno presenti, fra gli altri, il Capogruppo in Consiglio Comunale Eustachio Di Lena, il Consigliere Regionale Enzo Acito, il Deputato Lucano Michele Casino ed il Senatore Giuseppe Moles“.

E’ quanto reso noto con un comunicato stampa in cui si legge ancora che:

“L’obiettivo è quello di raccogliere le differenti visioni organiche attinenti le scelte strategiche che governeranno la Matera dei prossimi anni, partendo dall’ascolto e dal confronto.

Le sfide dei prossimi anni, soprattutto in vista della gestione della fase successiva al percorso di Matera Capitale, necessitano di una programmazione condivisa e partecipata che, partendo dai temi centrali e sentiti dalla città,dagli operatori economici e professionali, metta al centro realmente i cittadini.