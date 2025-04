Forza Italia sospende dal partito Nicola Casino e Damiano Laterza

I nodi sono venuti al pettine e il partito degli azzurri ha deciso di sospendere Nicola Casino, già consigliere comunale nella passata consiliatura, e candidato alle primarie libere per la scelta del sindaco di Matera, dopo aver avviato il progetto politico Matera 2030. E con lui anche il segretario cittadino Damiano Laterza. A comunicarlo il segretario regionale di Forza Italia, sen. Elisabetta Casellati, che ha trasmesso-come riporta il comunicato- una relazione all’on. Francesco Battistoni responsabile dell’organizzazione del partito. Battistoni ha disposto la sospensione dalle cariche dal partito dei due esponenti azzurri di Matera. La loro posizione sarà valutata dal collegio dei probi viri. Una decisione che arriva alla vigilia del voto per le primarie libere. Seguirà analoga decisione anche dal Pd per Roberto Cifarelli?



COMUNICATO STAMPA

Forza Italia Basilicata – Segreteria Regionale

Il Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, sen. Elisabetta Casellati, comunica di aver trasmesso una relazione, relativa agli ultimi gravi accadimenti avvenuti a Matera in seno a Forza Italia, al Responsabile nazionale dell’Organizzazione del partito, On. Francesco Battistoni.

La partecipazione di Nicola Casino alle primarie, promosse da forze politiche alternative a Forza Italia e al centrodestra con il supporto del segretario cittadino Damiano Laterza, costituiscono una condotta che danneggia l’immagine di Forza Italia e alimenta confusione nell’elettorato.



L’On Battistoni ha disposto la sospensione immediata degli iscritti Nicola Casino e Damiano Laterza, ai sensi dell’art. 74 dello Statuto.

Con la sospensione cessano anche tutte le cariche finora ricoperte nei diversi organi del partito.

Il provvedimento apre il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati

Segretario Regionale di Forza Italia – Basilicata