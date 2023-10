Forza Italia con Bardi ,da ricandidare alla guida della Basilicata

E consensi, sostegno sono venuti dai vertici del partito a cominciare dal segretario nazionale e ministro degli esteri Antonio Tajani, cittadino onorario di Francavilla sul Sinni che ha invitato a votare per il presidente Vito Bardi, generale della guardia di finanza passato alla politica e che ha lavorato bene -ha detto l’esponente azzurro-bene per la Basilicata, attivando una rivoluzione ”silenziosa ma concreta” . E poi il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il capogruppo FI alla Camera dei Deputati Paolo Barelli, il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri, che in mattinata era stato con altri esponenti forzisti alla Mermec Ferrosud, il Ministro per le Riforme e coordinatrice regionale di Forza Italia Maria Elisabetta Casellati, l’assessore regionale alle attività produttive Michele Casino che ha avanzato la sfida proposta di rivedere il sistema della formazione per rispondere in concreto a quella domanda di figure professionali che mancano, richieste dal mercato. E di spunti, riconoscimenti all’azione svolta dall’esecutivo guidato nel quadriennio, pur tra difficoltà e fibrillazioni politiche di maggioranza, ne sono venute tante nel corso del convegno “Lavoro e sviluppo – Prospettive per la Basilicata”, ospitato in una gremita sala convegni del Matera Hotel .



Spunti che hanno toccato le questioni della Zes, del costo del danaro, della burocrazia, dell’autonomia differenziata, dei servizi e delle infrastrutture, della competitività in sintesi dell’apparato produttivo della Basilicata. A farlo il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma, il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, il direttore di Confimi Basilicata, Nicola Fontanarosa, il presidente di Cna Basilicata, Leo Montemurro, la presidente di Confartigianato Basilicata, Rosa Gentile, Tiziana Lisi per Confesercenti Matera, Nicola Perlino per Confcommercio Matera. E i loro interventi sono stati apprezzati dalla dirigenza azzurra. Una serata ”intensa” per i contenuti degli interventi e con un invito , rivolto dal segretario nazionale Antonio Tajani, a quanti finora non hanno votato o hanno mostrato disaffezione al voto a guardare ai valori e ai principi, agli uomini e alle donne di Forza Italia per cambiare ”con le riforme”il Paese. Un arrivederci alle prossime sfide, alla campagna elettorale che ormai è entrata nel vito, ricordando l’eredità del fondatore e del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. E per ”Silvio” , come ha ricordato Damiano Laterza, che ha moderato la serata, un filmato di un minuto e mezzo che ha ricordato la visita del ”Presidente” in Basilicata, a Matera, Metaponto e in altre zone, con una stretta di mano e un sorriso per tutti, la visita all’Emporio Morelli, impresa longeva della Città dei Sassi, e un incoraggiamento a raccogliere ogni sfida. Applausi e tanta commozione…

