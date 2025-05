Forza Italia a Matera per gli Stati Generali del Mezzogiorno: “Le Radici del Sud – La Forza dell’Italia”

Forza Italia terrà a Matera, l’evento “Le Radici del Sud – La Forza dell’Italia”, gli Stati Generali del Mezzogiorno, il prossimo 22 maggio presso Alvino Relais – Mulino Contemporaneo (Via Marconi, 28), a partire dalle ore 15:30. “Una giornata di confronto -si legge in una nota- per mettere al centro le opportunità e le sfide del Sud del Paese, attraverso il contributo di rappresentanti del Governo, del Parlamento, delle Regioni e dei territori. I lavori saranno aperti dal Ministro per le Riforme e Segretario Regionale di Forza Italia Basilicata, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme all’On. Francesco Cannizzaro, Responsabile Nazionale del Dipartimento Sud e Segretario regionale della Calabria, l’on. Alessandro Cattaneo responsabile nazionale dei dipartimenti. Atteso anche il saluto in video-collegamento del Vicepremier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia, On. Antonio Tajani. Seguiranno i saluti istituzionali del candidato sindaco per lo schieramento di centro-destra al Comune di Matera, Antonio Nicoletti, del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. L’evento sarà l’occasione per una riflessione a tutto campo sul ruolo di Forza Italia al governo del Paese, in Parlamento e nelle Regioni del Sud, con interventi di rappresentanti autorevoli come: il capogruppo alla Camera dei Deputati, On. Paolo Barelli, il Ministro Paolo Zangrillo, il Vice Ministro Francesco Sisto, i Sottosegretari Maria Tripodi e Matilde Siracusano , I Segretari Regionali della Puglia e del Molise On. Mauro D’Attis e Claudio Lotito, gli Onorevoli Vito De Palma, Davide Bellomo e il Sen. Dario Damiani. Ampio spazio sarà dedicato al radicamento del partito nei territori, con gli interventi dell’Assessore regionale Cupparo, dei Consiglieri regionali, Aliandro e Picerno, dei segretari provinciali e delle articolazioni giovanili e femminili, a testimonianza di un partito che ascolta, include e lavora al servizio delle comunità locali. Tra i protagonisti del confronto territoriale interverrà anche il Segretario Provinciale di Forza Italia di Matera, Gianluca Modarelli, uno dei motori della campagna elettorale a Matera. Il Mezzogiorno dunque come risorsa da valorizzare ; un impegno che Forza Italia sta portando avanti con serietà e Un Sud protagonista, produttivo, moderno, capace di crescere con infrastrutture, investimenti, legalità e buona politica. Un Mezzogiorno che non chiede assistenza, ma strumenti per competere ad armi pari. Un Sud che è, a pieno titolo, la forza dell’Italia.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.