Forum Diseguaglianze e diversità per Materia Futura

E,in particolare, per Luca Colucci ”portavoce” dei giovani per Matera (e viceversa) in quelle primarie aperte che alla vigilia sembravano una scommessa persa e che,invece, piaccia o no hanno portato al voto oltre 5000 persone. La campagna ” Facciamo Eleggere” è stata promossa dal forum ”disuguaglianze e diversità” e da ” ti candido”. E il comitato offre spunti su contenuti, motivazioni del civismo fino a eleggere- dal 2019 a oggi – ben 50 persone. Tra questi il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, gli europarlamentari Marco Tarquinio e Alessandro Zan. Per Colucci e la sua lista un invito a continuare a lavorare fino al voto del 25 e 26 maggio.



LUCA COLUCCI DELLA LISTA “MATERIA FUTURA” SOSTENUTO DALLA CAMPAGNA “FACCIAMO ELEGGERE” PROMOSSA DAL “FORUM DISUGUAGLIANZE E DIVERSITA’” E DA “TI CANDIDO”

Luca Colucci, candidato consigliere per le elezioni amministrative di Matera 2025 con la lista “Materia Futura”, sarà sostenuto dalla campagna “Facciamo Eleggere” promossa dal “Forum disuguaglianze e diversità” e da “Ti Candido”.

La campagna Facciamo Eleggere è un’iniziativa promossa per sostenere candidati e candidate impegnati nella giustizia sociale e ambientale, provenienti da contesti civici, sociali e territoriali, con un focus particolare sulle giovani candidature. Dal 2019 sono state più di 50 le persone elette con la campagna: Alessandro Zan e Marco Tarquinio europarlamentari, Matteo Mesini sindaco di Sassuolo e tanti e tante altre.

“In questo momento di grande avanzata delle spinte autoritarie in tanti paesi, le elezioni locali sono strategiche per consentire l’emergere di una classe dirigente che provenga dalla società civile, agenti di cambiamento che hanno maturato competenze ed esperienze nell’impegno civico e possono portare nelle istituzioni la loro diversità di sguardo e le loro battaglie concrete. Possono portare nei governi territoriali politiche sensibili ai luoghi, capaci di rispondere a bisogni diversificati, e contribuire a preservare spazi di conflitto e di incontro tra movimenti sociali e istituzioni, spazi dove sperimentare la co-progettazione delle politiche pubbliche, coinvolgendo associazioni e gruppi informali di cittadini”, commenta il Forum Disuguaglianze e Diversità.

“Come sempre abbiamo curato la selezione di queste persone e come sempre vi chiediamo di aiutarci a sostenerle”, aggiungono i fondatori del comitato Ti Candido. “In questo momento così particolare la scelta assume un valore particolare: le nostre candidate e i candidati scelti sono espressione di ciò che vorremmo nel paese. Con loro daremo più attenzione alle comunità con proposte concrete pensate per chi rischia di rimanere indietro e per una maggiore giustizia sociale e ambientale grazie a persone competenti, con molte donne e giovani”.

“Non è assolutamente un caso” – commenta Colucci – “il fatto che il Forum e Ti Candido abbiano pensato a me e a noi per rappresentare e parlare di queste tematiche nel nostro territorio. Fa capire di come, anche a livello nazionale, è stata riconosciuta l’azione di chi, per lavoro, attivismo, volontariato, incarna quello di cui, da settimane, stiamo parlando e continueremo a farlo: lotta alle disuguaglianze, giustizia sociale e giustizia ambientale”.

“Stiamo parlando di partecipazione non come punto di arrivo ma come metodo” – continua Colucci – “la partecipazione attiva che possa diventare la base per nuovi processi politici incentrati sulla giustizia sociale. E poi esserci, e continuare a farlo anche dopo la tornata elettorale, e poter immaginare strade di un mutualismo altro, di nuove intraprendenze sociali, politiche di prossimità sensibili alle persone nei luoghi.”