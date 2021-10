Possenti e ricche di storia, ma molte di loro non sono funzionanti, a causa di atti vandalici o di scarsa manutenzione, mentre altre non si sa che fine abbiano fatto. Parliamo delle fontane in ghisa collocate nei rioni Sassi o nel centro storico di Matera, gran parte delle quali con l’emblema dell’Acquedotto Pugliese e/o con quello del fascio littorio. Una ”mancanza” oggetto di servizi giornalisti, denunce di cittadini e turisti e di consiglieri comunali come Toto Augusto ( Fdi) che nell’ultima ”infuocata” seduta del consiglio comunale ha ottenuto una parziale risposta a una interrogazione. Per farla breve – da quanto ci ha riferito Toto- delle 15 fontane rimosse in passato dal Comune due sono state ricollocate nei siti originari, mentre altre cinque sono in attesa di essere riparate. All’appello ne mancano otto. Dove sono finite? Booh. Andrebbero rimpiazzate. E per questo occorre attivare progetto e capitolo di spesa. Ma che siano in ghisa. Basta cercare… rispettando l’arredo urbano e l’identità dei rioni Sassi e del centro storico. Il consigliere ci ha detto che, comunque, continuerà a monitorare la questione in attesa che le fontane tornino al loro posto.