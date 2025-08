Fondo per emergenza abitativa: ancora ritardi ed inadempienze nei confronti di tante famiglie sgomberate

“Le recenti modifiche alla Legge n.28/2023 e al suo regolamento di attuazione avrebbero dovuto rendere più rapido e accessibile il fondo messo a disposizione per le famiglie sgomberate a seguito di calamità naturali o inagibilità delle proprie abitazioni, invece continuiamo a ricevere segnalazioni riguardanti inaccettabili ritardi e inadempienze.” Lo denunciano le consigliere regionali del M5S, Viviana Verri e Alessia Araneo, con una nota in cui riportano che “Secondo quanto riferito dagli uffici regionali competenti, sembrerebbe che il ritardo accumulato sia dovuto all’esaurimento completo dei fondi stanziati dalla legge, ammontanti a circa 900.000 euro e, di conseguenza, tutte le richieste pervenute nel 2025 sono attualmente prive di copertura finanziaria.

Eppure, secondo le stime effettuate dagli stessi uffici regionali, l’importo necessario ammonterebbe a circa 80-90.000 euro, una cifra relativamente modesta, che potrebbe essere facilmente reperita tramite una rapida variazione di bilancio ma che, purtroppo, al momento non sembra rientrare tra le priorità del governo regionale.

Sembra davvero paradossale che in una Regione dove si continuano a elargire centinaia di migliaia di euro per sagre e feste patronali, eventi che, seppur importanti per le nostre comunità, non rivestono certo carattere emergenziale, non si riesca a stanziare una somma così modesta per sopperire alle legittime necessità delle tante famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in seguito ad eventi emergenziali.

Per queste ragioni, oltre a chiedere a gran voce l’erogazione con urgenza dei fondi per tutte le istanze pervenute nell’anno 2025, abbiamo presentato una mozione urgente per impegnare la giunta a stanziare fondi per l’anno corrente in fase di bilancio di assestamento e in maniera sistematica per gli anni futuri, scongiurando ulteriori e inaccettabili inadempienze nei confronti delle cittadine e dei cittadini più bisognosi.”

