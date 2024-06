Fondo comunale contributo affitti. Matera lo ha fatto.

La cifra iniziale è di 140.000 euro per quest’anno e può salire ancora con gli avanzi di amministrazioni o con qualsiasi altra contribuzione, che potrà venire dai consiglieri e dagli amministratori in base a volontà e disponibilità. L’iniziativa approvata a maggioranza in consiglio comunale, grazie a una variazione di bilancio proposta su proposta dal consigliere Michele Paterino e sostenuta dai consiglieri di Campo Democratico Mariacristina Visaggi e Franco Di Lecce, è un esempio concreto di come si possa portare una politica delle piccole cose per aiutare quanti materialmente non ce la fanno a pagare un canone di locazione. Il Governo ha cancellato quella voce, tagliato il reddito minimo, passato a delle “carte’’ prepagate o a formi di sussidi che non aiutano di certo, tanto più che i posti di lavoro con un contratto degno di tal nome sono sempre pochi. La realtà è un’altra con il precariato e il sommerso, e gli incidenti sui luoghi di lavoro che si susseguono. Servono i fatti. Ma per ora…Quanto a Matera serve mettere sul mercato alloggi a prezzo calmierato. E qui occorre mettere a disposizione dell’Ater nuovi suoli, altrimenti gli investimenti di settore finiranno altrove. Del resto sul mercato immobiliare hanno difficoltà le giovani coppie, ma anche gli studenti a trovare casa: prezzi di locazione insostenibile. E qui occorre essere concreti. C’è un fabbisogno, ma non si vede alcuna informazione di tendenza. Campus cavallo ( per stare in tema) che l’erba cresce…



Comunicato Stampa

OGGETTO: Fondo nazionale contributi affitto, cancellato dal governo, l’amministrazione comunale stanzia risorse proprie.

Premesso che a seguito della decisione del Governo di non rifinanziare il fondo nazionale affitti sono circa quattrocento le famiglie materane che oramai da due anni non dispongono più di nessun aiuto economico con seri rischi di finire nel baratro dello sfratto.

Queste considerazioni hanno portato il consiglio comunale del 7 giugno scorso ad approvare, con i voti della maggioranza consiliare e l’astensione di alcuni consiglieri della minoranza una variazione al bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024 proposta dal consigliere comunale Michele Paterino, finalizzata alla costituzione di un fondo comunale per l’erogazione di contributi per sostegno agli affitti da destinare ali nuclei familiari in stato disagio economico di euro 140.000,00. Tale importo potrà essere incrementato ulteriormente con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2023 a seguito di un ordine del giorno predisposto dal movimento 5 stelle approvato nella stessa seduta consiliare , fondo che potrebbe raggiungere i 200.000,00 euro.

Si tratta di una precisa scelta politica della maggioranza consiliare di continuare a garantire un contributo ai nuclei familiari in stato di disagio abitativo attraverso una più attenta e oculata rimodulazione degli interventi comunali , una rigorosa revisione della spesa e una ridefinizione delle priorità sociali in modo tale rendere possibile strutturale il sostegno alle famiglie.

Nelle prossime settimane sarà predisposto il relativo bando pubblico per consentire la presentazione delle istanze ai nuclei famigliari in possesso dei requisiti richiesti.

Ipotizzando un contributo medio di 1.000,00 euro/anno a nucleo familiare con uno stanziamento finale che auspichiamo di 200.000,00 euro potremmo sostenere 200 famiglie materane.

Sicuramente le somme individuate non sono sufficienti per dare risposte adeguate a tutte le famiglie in difficoltà, ma vuole essere un segnale di attenzione e di vicinanza ai più bisognosi.



Certamente sarebbe auspicabile che il governo mettesse in campo iniziative e stanziamenti adeguati per dare una casa a chi non c’è l’ha, in buona sostanza costruire più case popolari che le famiglie a basso reddito potrebbero riscattare nel tempo.

L’amministrazione comunale dovrebbe invece semplicemente accelerare l’assegnazione all’ATER delle aree di proprietà in località San Francesco , così come deliberato dal consiglio comunale, per consentire la realizzazione di ulteriori 27 alloggi popolari .



Matera, 9 giugno 2024

Gruppo Consiliare “Campo Democratico”

Michele Paterino-Mariacristina Visaggi- Franco Di Lecce