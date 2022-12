Fondazione MT209? Pittella: “Bardi non sa di cosa parla”/Bardi: “Pittella nervoso distratto”

Intorno al futuro della Fondazione Matera Basilicata 2019, in merito al quale abbiamo dato conto -con separato articolo- di due prese di posizione del Sindaco di Matera e del Presidente della Giunta regionale Bardi (https://giornalemio.it/politica/fondazione-mt-bas-2019-bennardi-pronti-a-guidare-il-rilancio-bardi-si-andra-avanti/) che sembrerebbero avviare a soluzione la questione per il prossimo decennio, si registra un botta e risposta tra il consigliere regionale di Azione Marcello Pittella e lo stesso Bardi.

Con Pittella che accusa Bardi “non sa di cosa parla” e l’attuale presidente della Regione a replicare rilevando al suo interlocutore di essere “nervoso e distratto” non essendosi accorto che quelle parole a lui imputate erano semplicemente le stesse usate dal “Sindaco di Matera”.

Questa la dichiarazione di Marcello Pittella, in riferimento alla nota del governatore lucano: “Mi spiace come sempre constatare il tono sprezzante con il quale il Presidente della Regione, Bardi, intervenendo sul nuovo statuto della Fondazione Matera 2019 alluda ad “appannaggi politici”. Probabilmente il Presidente, colpevole di aver totalmente ignorato Matera dal suo insediamento e di aver interrotto il cammino virtuoso avviato con un lavoro di squadra decennale, ritiene sia giusto fare un fallo di confusione e puntare il dito contro qualche nemico immaginario, di cui non voglio neanche sforzarmi di immaginarne o conoscerne l’identità. Purtroppo, Bardi non sapendo di cosa parla, non si accorge che le sue parole sono un’offesa all’impegno e alla tenacia di una comunità intera.

Ignora totalmente il lavoro di coesione istituzionale e territoriale portato avanti negli anni passati; non ha minimamente idea degli investimenti fatti per la città; del coinvolgimento attivo degli operatori culturali, cancellati – tra l’altro – con un colpo di spugna e, ahinoi, non ha neanche contezza dei dati che restituiscono in termini numerici gli impatti di Matera2019 sulla città.

Ora, dopo quattro anni di latitanza, davvero il Presidente crede che basti dire ci saranno “tantissime” risorse? Bene, ci dica quante e sulla base di quale programmazione strategica e, se non è troppo d’impiccio, sottoponga il nuovo Statuto della Fondazione Mt-Basilicata2019 alla condivisione e al contributo di tutti coloro i quali nel tempo hanno creduto e contribuito alla buona riuscita del progetto. Si perfezionerebbero – perché no – gli aspetti magari non considerati nel passato; e lei, avrebbe l’occasione per rilanciare delle attività che ha colpevolmente bloccato e mortificato.

L’invito al Presidente è infine quello di riflettere prima di parlare. I lucani non meritano di essere guardati dall’alto in basso.”

……e questa la replica di Bardi: “Oggi il consigliere Pittella in Aula si è rivelato nervoso. E anche distratto. Stamattina il Sindaco Bennardi ha meritoriamente detto, riferitamente alla Fondazione Matera 2019, ‘La città di Matera deve rimanere protagonista. Io sono pronto a fare un passo indietro dalla presidenza, affinché non si pensi erroneamente a un appannaggio politico’. Ho così ripreso la stessa espressione di Bennardi, in un clima di grande collaborazione. Pittella vuole fare polemica politica, ma farebbe bene a leggere le dichiarazioni altrui prima di inviare i comunicati stampa. I lucani non meritano questa propaganda“.

(NB.Foto di copertina da Il Quotidiano del Sud)