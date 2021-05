“Siamo alle solite Calimero…” ripeteva la nota pubblicità di mezzo secolo fa della Mira Lanza, che tirava fuori dal mastello colmo d’acqua e detersivo sbiancante un pulcino pulito. E così per la stantìà storia della Fondazione ” Matera-Basilicata 2019” finita in una situazione di immobilismo gestionale ( idee e progetti per andare avanti ci sono) e finanziario dopo la chiusura dell’anno da capitale europea della cultura, con il conseguente ”silenzio” dell’anno da isolamento contumaciale da covid 19. Fino alle ”ultime” dell’ordine del giorno approvato in consiglio regionale (ne abbiamo parlato) e sottoscritto dai consiglieri Luca Braia (Italia Viva), Roberto Cifarelli ( Pd),Enzo Acito ( Forza Italia) e Pasquale Cariello (Lega). Non ci sono cifre indicate ma un impegno a farlo con le risorse del Recovery Plan, quando arriveranno, mettendo mano ai progetti. Bene. Ma fino ad allora occorre essere concreti su quello che si chiama in italiano governo della Fondazione, priva tuttora della presidenza (retta dal vicepresidente Michele Somma) dopo le dimissioni di Salvatore Adduce nel settembre scorso, e del direttore generale in sostituzione di Paolo Verri, nonostante ci sia un bando del gennaio scorso da espletare.



Il sindaco, Domenico Bennardi, interviene con una nota sull’argomento, affinchè si sblocchi la situazione e la Fondazione non cada definitivamente nell’oblio a un anno dallo scioglimento della stessa. Giusta richiesta. Ma la questione va risolta sul piano politico vista la storia, spesso tormentata (usiamo un eufemismo) tra Regione e Comune di Matera che ora sono rappresentate da maggioranze di colore diverso, rispettivamente con Vito Bardi (Forza Italia) e Domenico Bennardi (M5S) . Altre visioni, altre consistenze, altri equilibri che in passato, pur tra conflittualità oggettive in casa Pd, hanno consentito di raggiungere il risultato di Matera 2019 nonostante le puntuali interrogazioni di esponenti del centrodestra e pentastellati. Serve un chiarimento e presto ai vertici, nello stesso consiglio di amministrazione, vista anche la ridotta autonomia finanziaria nel mantenere in vita l’attuale esiguo organico. Siamo a una svolta: o il tramonto o la nuova alba di un sole, che potrebbe tornare a splendere anche nell’omonima Cava per gli spettacoli all’aperto di una stagione turistica in sicurezza. Attendiamo fatti… se la Fondazione è considerata, per il brand che porta, strategica per l’economia di Basilicata.



COMUNICATO STAMPA

“SENZA GOVERNANCE A RISCHIO L’EREDITÀ DI MATERA 2019”

Il sindaco Bennardi sollecita la nomina del presidente e del direttore generale

“La Fondazione Matera-Basilicata 2019 vive ormai da tempo una situazione di stallo e di incertezza, tali da non consentire di svolgere appieno le proprie funzioni; senza il presidente e senza il direttore generale (ruolo attribuito ad interim da quasi un anno) e un avviso pubblico scaduto da mesi, la Fondazione è impossibilitata ad intraprendere iniziative e svolgere attività, mentre servirebbero azioni urgenti per rilanciarne l’impegno”. Il sindaco, Domenico Bennardi, auspicando la designazione in tempi brevi della nuova governance, evidenzia che “il Comune di Matera non ha mai fatto mancare la disponibilità alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni che consentano di portare la Fondazione fuori dal guado, di essere finalmente operativa e capitalizzare il lungo e importante percorso di Capitale europea della cultura”.

“L’eredità di Matera 2019 – prosegue Bennardi – non può restare prigioniera della mancata nomina della sua governance; il processo innescato due anni fa non può rischiare di arrestarsi. Ne va del futuro di Matera e della Basilicata. L’Amministrazione comunale auspica che l’orizzonte della Fondazione Matera-Basilicata 2019 non scompaia prima del 31 dicembre 2022, così come è previsto dallo statuto, e che si giunga quanto prima alla nomina di un direttore generale di elevato profilo”.

“Il nostro territorio e la nostra comunità hanno investito sulla cultura quale strumento per sperimentare nuovi modelli di sviluppo – aggiunge -, e Matera, in ogni caso, continuerà a farlo anche attraverso strumenti operativi per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale cittadino”.

“Matera intende proseguire a proiettare nel futuro quello che il 2019 ha significato per l’Europa – conclude il primo cittadino -, portando avanti la propria autenticità. E’ una eredità feconda, che non può cadere nell’oblio”.

Matera, 5 maggio 2021