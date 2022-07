Fondazione Matera 2019. Perrino attende ancora…

E’datato 29 novembre 2021, ma quell’emendamento fatto approvare dal consigliere regionale materano Gianni Perrino (M5s) per la nomina dei componenti dei consigli di indirizzo, non ha ancora avuto seguito, pure essendo stato inserito all’ ordine del giorno di due sedute precedenti. Perrino non demorde e non esclude il ”non c’è due senza tre” . Del resto il tempo stringe se si vuole modificare lo Statuto della Fondazione, per rivederne la mission, e procedere a proroghe e continuità operative. La Regione tace, per le consuete scelte politiche. Due nomi di competenza…E qui i nodi verranno al pettine.



MOVIMENTO 5 STELLE

CONSIGLIO REGIONALE – REGIONE BASILICATA

XI Legislatura

basilicata5stelle.it

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CARMINE CICALA

PEC: cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Emendamenti a DDL 71/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale

2021”.

Il sottoscritto consigliere regionale Giovanni Perrino, in riferimento al D.D.L. in oggetto,

presenta il seguente emendamento:

Emendamento n.2- Capo VAll’art. 29 – Integrazione alla Legge Regionale 6 maggio 2021 n.19 (Legge stabilità

2021) si aggiunge il seguente comma 2:

2. Il Presidente della Regione Basilicata, entro 30 giorni dall’approvazione della presente

legge, provvede a nominare i Consiglieri Regionali in seno al Consiglio di Indirizzo della

Fondazione Matera-Basilicata 2019, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della medesima

fondazione.

Relazione illustrativa

Visto l’impegno assunto con l’art. 29 del DDL 71/2021, comma 1 di dare continuità al

finanziamento nei confronti della Fondazione Matera-Basilicata 2019, l’emendamento in

questione si rende necessario per formalizzare l’impegno del Presidente della Regione

Basilicata a nominare i rappresentanti consiliari in seno al Consiglio di Indirizzo della

Fondazione così come previsto dall’art. 14 dello Statuto della Fondazione

Matera-Basilicata 2019. In particolare, ai sensi del citato art. 14, la Regione Basilicata

esprime tre rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione, di cui uno è il legale

rappresentante dell’Ente o un suo delegato, e gli altri due nominati dal legale

rappresentante dell’Ente quali espressione rispettivamente della maggioranza e della

minoranza consiliare.

Il Consigliere Regionale M5S Basilicata

Giovanni PERRINO

Potenza, 29.11.2021