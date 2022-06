Flop referendum, Colobraro ha già il nuovo sindaco Nicola Lista

Il quorum non era l’avversario da battere solo per i promotori dei referendum sulla giustizia, ma anche per il candidato sindaco del Comune di Colobraro e della lista dei candidati a consigliere comunale essendo soli nella competizione.

Ebbene, avendo abbondantemente superato il 50% più uno degli elettori, ha votato il 69,22% (659 su 952 aventi diritto) , Colobraro non deve aspettare lo spoglio di domani per sapere che il suo primo cittadino per i prossimi cinque anni sarà NICOLA LISTA; succederà ad Andrea Bernardo che comunque sarà protagonista di questa nuova consiliatura essendosi comunque candidato come consigliere ed eletto con tutti i compagni di lista.