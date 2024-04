Fitto: ‘’ Autonomia differenziata? Piano… e lavoriamo per recuperare i ritardi del Sud’’

E’ un ‘cavallo di razza’ come ripetevano i politici della Prima Repubblica e lo si sente da come tratta temi di economia, di stretta attualità, dal Pnrr, alle Zes all’autonomia differenziata che possono decollare se c’è cultura d’impresa, programmazione, che sono un po’ il tallone d’Achille- sia pure a macchia di Leopardo- del Mezzogiorno, che ha dei limiti oggettivi sotto vari aspetti. Raffaele Fitto, ministro pugliese, salentino, per il Sud di Fratelli d’Italia, a Matera per la campagna elettorale del centrodestra alle regionali del 21 e 22 aprile, invita a impegnarsi superando pregiudizi, ipocrisie e a ricordare che certe scelte come l’autonomia differenziata- e, aggiungiamo la riforma del Titolo V della Costituzione- sono stati varati da governi del centrosinistra.

“Autonomia differenziata? Concentriamoci, piuttosto – dichiara il ministro Fitto. E’ una riforma che deve essere approvata e mi sembra eccessivo possa procurare problemi ? Ritengo, piuttosto, sia opportuno concentrarsi sulle grandi differenze che ci sono già oggi e con un processo di responsabilizzazione delle classi dirigenti possa consentire di recuperare i ritardi che già ci sono e non quelli che verranno.Ricordo che l’autonomia differenziata è stata varata da un governo di centrosinistra. Trovo, piuttosto, paradossale organizzi questo gran caos contro l’autonomia differenziata, omettendo che tutto questo è possibile grazie alla riforma della Costituzione che loro stesso hanno approvato. E in più sarebbe opportuno andare a rileggere le dichiarazioni di autorevoli esponenti del centro sinistra, e prima dell’insediamento del Governo Meloni, sulla autonomia differenziata . Mi sembra che ci sia una strumentalizzazione, condita da molta ipocrisia che non corrisponde alla realtà e a quelle che sono le esigenze vere del Mezzogiorno e sul quale questo governo sta lavorando”. E la verifica sul campo dei Lep dirà se sarà possibile andare avanti, come e con quali risorse, laddove scarseggiano o dove i servizi ( si pensi a sanità, infrastrutture e via elencando) sono la palla al piede dello sviluppo e inducono alla emigrazione.



Ci sono opportunità come il Piano nazionale di ripresa e resilienza che potrebbero contenere o risolvere questi problemi.. ” Il Governo -ha aggiunto Fitto- ha ottenuto il pagamento della terza e della quarta rata . Raggiunto l’obiettivo della quinta e siamo nella fase di verifica con la commissione . Nel frattempo abbiamo revisionato il piano , modificandolo in moltissimi obiettivi e per 21 miliardi di euri, adeguandolo a nuove esigenze . Nel rapporto di medio termine l’Italia è lo stato membro che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi e questo lo dice la Commissione europea, nel rapporto di febbraio. E questa è la migliore risposta a quanti criticano il Pnrr . Poi che ci siano delle difficoltà lo sappiamo , come mettere a terra la spesa e raggiungere i risultati futuri . Ma dobbiamo apprezzare i risultati raggiunti dal governo finora”. Passaggio obbligato sulla Zona economica speciale che da quelle comprensoriali è passata a quella unica per tutto il Sud sotto la gestione ministeriale. ‘’ Per la Zes – aggiunge il Ministro-c’è una struttura che lavora per tutto il Sud. ‘’Siamo al lavoro con il piano strategico, partendo dalla capacità di attrarre nuovi investimenti stranieri. Predisporremo una relazione, che manderemo in Parlamento e nella quale spiegherò il lavoro per le Zes, per il lavoro che ha preceduto le zone economiche speciali’’. Sono qui per sostenere la candidatura dell’amico e presidente Vito Bardi e di sostenere un centrodestra coeso, unito, che ha avuto la capacità di governare bene in questi anni e con un partito, Fratelli d’Italia,che sicuramente rappresenta in questa coalizione un punto di riferimento fondamentale . ll lavoro che stiamo portando avanti con il Governo nazionale è sotto gli occhi di tutti. La Basilicata è un altro momento importante per confermare questo risultato sia il presidente Bardi che per Fratelli d’Italia’’. Gli chiediamo della questione morale e del voto di scambio in Puglia. Ma risponde lapidario : “Parlo delle questioni che mi competono , come delega”. Politico di razza…