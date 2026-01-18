Fischiava il vento…ma non urla la bufera della nuova Sinistra

Un libro, e non è il primo, che guarda e racconta del passato di un grande Partito comunista italiano, il primo dell’Occidente, frettolosamente cancellato, archiviato nei valori, nei simboli e nell’organizzazione per far posto una stagione di riformismo ( chi l’ha vista?) confluito in un contenitore ”né carne è né pesce” che è il Pd. Quanto continua a deludere a livello nazionale e,ancora peggio in Basilicata, tra scoppole elettorali, paradossi amministrativi (le comunali di Matera sono tra queste) e commissariamento in atto la dicono tutta del vuoto che c’è nel Paese a Sinistra…tra delusioni e astensionismo, che mettono in pericolo la democrazia e le conquiste del passato. Senza dimenticare gli attacchi palesi e subdoli alla Costituzione, tra referendum e progetti da deriva autoritaria favoriti da un governo ”coerente” con le cose da fare, ma allineato e coperto alle logiche geopolitiche e finanziarie statunitensi. La presentazione, giovedì 22 gennaio a Matera, presso la libreria Mondadori, del libro ” Fischiava il vento. Storia sentimentale del comunismo italiano” di Claudio Caprara,edito da Bompiani,è l’occasione per ritornare su quella stagione della esperienza e del ruolo del Pci nel nostro Paese. A parlarne, con l’autore, l’ex europarlamentare Gianni Pittella, e il collega Serafino Paternoster. Dibattito sempre aperto tra passato e presente e futuro per una riforma di una Sinistra tutta costruire,superando divisioni, protagonismi, scarsa capacità di ascolto, ma puntando su lavoro, diritti, ambiente,pace, difesa della Costituzione, Unione Europea priva di autonomia decisionale e altro ancora. La piazza… ha dato delle indicazioni sui percorsi da intraprendere. Ma non ”urla” ancora la bufera della nuova Sinistra. Serve uno scossone e rimboccarsi le maniche, tornare a fare politica con la gente, tra la gente, per la gente senza vergognarsi, come hanno fatto tanti ”transfughi” oggi in doppio petto di farsi chiamare compagno, compagna quando risuonava Fischia il vento https://www.youtube.com/watch?v=HU_fxw8y-GY, ricordando una canzone partigiana che ha fatto storia sulle note e le parole di Katiuscia, composta dal maestro Matvej Blanter sulle parole del poeta Michail Isakovskij. Provate a risentirla e cantarla.Le radici non si recidono…



IL COMUNICATO STAMPA

Si terrà giovedì 22 gennaio, alle ore 18, all’interno della Libreria Mondadori, in Piazza Vittorio Veneto, a Matera, la presentazione del libro “Fischiava il vento. Storia sentimentale del comunismo italiano” di Claudio Caprara (Ed. Bompiani).

Alla presentazione, oltre all’autore, interverrà Gianni Pittella. Seguirà un dialogo con Serafino Paternoster.

Il libro.



“Senza un istante di sosta per guardare dentro di sé, tutta presa dal combattimento senza nulla di personale”: così nell’estate del 1946 Palmiro Togliatti descrive la propria vita a Nilde Iotti, il cui amore gli ha restituito il desiderio di tenere qualcosa per sé, salvandolo dalla dedizione assoluta al partito. Quella di Togliatti e Iotti è solo una delle tante vicende di una straordinaria storia collettiva che ha segnato il nostro Novecento: quella del Pci e dei suoi militanti.



Il comunismo italiano è stato un’esperienza unica, capace di interpretare gli aspetti più autentici e carichi di speranza rivoluzionaria della sua ideologia fondativa senza doverne sperimentare le tragiche degenerazioni. Una causa a cui una moltitudine di donne e uomini si è votata con passione assoluta. Dalle origini, quando socialismo, comunismo e fascismo per un fatale istante si sfiorano, alle figure più e meno note di Antonio Gramsci e Anselmo e Andrea Marabini, Nicola Bombacci e Veraldo Vespignani; dal biennio rosso del 1919-20 e la nascita del Partito comunista d’Italia nel 1921 fino alla morte di Berlinguer nel 1984. E ancora: la scuola delle Frattocchie e le feste dell’Unità, gli amori e i tradimenti, la propaganda e i funerali.

Claudio Caprara – nato in una sezione di partito nella rossa Imola – evoca in queste pagine i luoghi, i miti, i riti che hanno reso quella del comunismo italiano una stagione irripetibile e ci regala un viaggio per istantanee nella storia di un partito che ha lasciato un’impronta profonda nella vita del nostro paese.



L’autore

Claudio Caprara è nato il 21 gennaio (la stessa data della fondazione del Pci) quarant’anni prima del 2000, in una sezione del Partito comunista italiano. Ha lavorato per la Fgci (Federazione giovanile comunista italiana) a livello locale, regionale e nazionale. Ha diretto un settimanale a Imola e ne ha fondato un altro a Faenza. Ha collaborato con Massimo D’Alema in via delle Botteghe Oscure e a Palazzo Chigi. In seguito si è occupato del primo motore di ricerca italiano, poi di televisione. Ama fare fotografie. Dal 2004 è membro del cda di Cinemovel Foundation, un’organizzazione che porta il cinema nelle zone dove non c’è più o dove non è mai arrivato. Nel 2009 ha lavorato con Luca Sofri alla costituzione della società Il Post srl e, dal 2010, ne è consigliere di amministrazione.