Le guerre per quello che rappresentano e per i lutti e le scie di sangue che si porteranno negli anni a venire sono da condannare sempre, soprattutto quando – e ne abbiamo parlato nel servizio sulla manifestazione in piazza a Matera https://giornalemio.it/politica/stop-alla-guerra-in-ucraina-ma-servono-passi-indietro/ – quando si tratta di situazioni incancrenite, da muro contro muro dove i tentativi di dialogo sono stati scarsamente efficaci, lasciando le cose come stavano.

E alla fine la corda, a furia di tirarla, si è spezzata, lasciando con il sedere per terra le popolazioni ucraine senza alcuna distinzione alcuna. Ognuno a Est come a Ovest si prenda le proprie responsabilità e si dia da fare per il ”cessate il fuoco” e perchè il confronto tra le parti, annunciato per domani, eviti altri lutti e devastazione.

Ma la storia è lì e per chi l’ha vissuta in prima persona c’è una verita, un’altra, da raccontare. Come ha fatto- e ne abbiamo parlato nel servizio- il giovane studente ucraine Serhiy- originario del Donetz, che ha raccontato delle persecuzioni di militari dell’esercito nazionale nei confronti della popolazione russa. Una delle cause, accanto a quelle di richiesta continua del governo locale di aderire all’Unione Europea e alla Nato, che ha causato l’intervento programmato ”a tenaglia” della Russia di Putin.

Nessuna sorpresa, che si intreccia con una situazione esplosiva internazionale, tra mercato dell’energia, elezioni presidenziale e ricerca (forse) di un nuovo ordine internazionale. Racconto che ha colpito non poco la piazza e il direttore del Museo della Resistenza e del Comunismo di Matera, Francesco Calculli, che racconta altre verità nel solco di un percorso che deve dare spazio al confronto dicendo le cose come stanno.

E in un mondo dove si finisce col subire i danni di un vaso di porcellana tra quelli di metallo, quando si dimenticano insegnamenti e vicende della storia che annovera, ancora oggi, tanti conflitti dimenticati ed errori madornali come quello del ritiro, senza garanzie per la popolazione, dall’Afghanistan- E allora occorre ” Mettere fiori nei cannoni, come cantavano ”I Giganti” nel noto brano ”Proposta”, mettendo da parte le polemiche spesso strumentali di un ”Risiko” (il gioco della guerra) che non portano contributi al tavolo della pace fra i popoli.

LA MANIFESTAZIONE A MATERA CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA? UNA ORDINARIA GIORNATA DI PROPAGANDA ANTI RUSSA E DI “DEMOCRATICA” CENSURA SINDACALE.

di Francesco Calculli.

Il 5 marzo prossimo saranno cento anni dalla nascita di Pasolini, un uomo scomodo che aveva la rara qualità riservata solo ai grandi scrittori di conoscere meglio e più a fondo come stanno i fatti e come vadano le cose di questo mondo. Del resto, aveva scritto: « quando sentite parlare qualcuno da un palco o in televisione chiedetevi sempre chi lo paga ».

Ed è proprio da questa citazione pasoliniana che vorrei prendere spunto per spiegare, anzi criticare, quella che ieri mattina doveva essere una manifestazione contro l’inizio di una nuova terribile guerra in Europa, e che invece si è trasformata in una passerella di squallida propaganda anti Russia da parte di politici locali e altri ignoti soggetti; e mi dispiace dirlo, con la censura programmata a tavolino da parte degli organizzatori delle tre sigle sindacali di ogni voce che, come la mia, rappresentasse un altro punto di vista ugualmente legittimo, storicamente inconfutabile, ma che soprattutto è la tragica realtà delle popolazioni che vivono nelle province orientali dell’Ucraina.

Sono arrivato in Piazza Vittorio Veneto con la mia bandiera della pace quando erano le 10:30 circa, che già alcuni esponenti politici avevano iniziato il loro comizietto qualunquista. La piazza è poco gremita, in maggioranza giovani studenti delle superiori, qualche bandiera della pace, la presenza di quelle dei sindacati, qualche anziano che mi è sembrato esserci più per curiosità, pochissimi quelli della mia età 40- 50 anni.



Sulla scalinata adiacente la piazza il segretario provinciale della CGIL Eustachio Nicoletti microfono in mano chiamava a parlare la schiera di politici in fascia tricolore, rappresentanti di varie categorie economiche presenti nel territorio, e un paio di studentelli giusto per fare vedere che si favorisce anche la partecipazione dei giovani. Il primo intervento che ascolto è proprio quello di un giovane studente, che ha utilizzato i 5 minuti a sua disposizione solo per rovesciare ogni genere di volgari insulti contro Putin. Mi ha fatto un grande pena, ma mi hanno fatto anche più pena quelli che lo hanno applaudito.

Possibile che tra i manifestanti non ci fosse uno studente o una studentessa capace di fare un minimo di riflessione seria sui fatti? Seguono altri interventi di politici con incarichi istituzionali , del sindaco, e dell’assessora all’ambiente. Tutti uguali, tutti volti ad attirare sulla Russia collera, antipatia, rifiuto e odio, e persino si faceva a gara nella compassione fatta per obbligo nei confronti del presidente ucraino Zelensky, vittima designata della vendetta russa, perché voleva a ogni costo che l’Ucraina entrasse a far parte della UE e della NATO l’alleanza militare creata dagli americani il 4 aprile 1949 proprio in funzione anti russa.

Già l’Unione Europea che nel 2019 ho approvato l’infame risoluzione che equipara il comunismo al nazismo, e che ha recentemente assegnato il premio Sacharov per la libertà di pensiero al dissidente russo Alexei Navalny che si è sempre espresso in favore dei movimenti di estrema destra xenofobi e ferocemente contrari all’immigrazione.



La stessa Ue che non ha mosso un dito, quando nell’ottobre dello stesso anno la Turchia del dittatore Erdogan membro permanente della Nato invase il Rojava, il Paese dei curdi che avevano combattuto e sconfitto L’ISIS per salvare noi europei. Le milizie filo turche massacrarono la popolazione civile, e ancora oggi ho davanti agli occhi l’immagine atroce di Hevrin Khalaf, paladina delle donne curde tirata fuori con la forza dalla sua auto e poi fatta a pezzi.

Dove erano i signori con la fascia tricolore presenti alla manifestazione di ieri quando avvenivano questi terribili fatti? Dove erano le organizzazioni sindacali? gli esponenti dei partiti politici? A chi importa dei Curdi? A parte il loro socialismo dal volto umano,i curdi non avevano altro da mettere sul tavolo delle trattative che non fosse il gas e i nuovi appetibili mercati dell’Ucraina con manodopera a basso costo per cui vale la pena morire e commuoversi. Alla manifestazione tutti gli oratori hanno insistito nel dire che bisogna inasprire le sanzioni economiche alla Russia. C’è solo un piccolo particolare che vorrei fosse chiaro: quelle sanzioni non intaccano minimamente Putin e la sua cerchia di oligarchi russi super miliardari, a pagarne le tragiche conseguenze sarà solo la popolazione russa che non ha nessuna colpa per l’invasione dell’ Ucraina, e che per la stragrande maggioranza vive in una condizione poco al di sopra della soglia di povertà.

Certo, mi rendo conto che è facile parlare di inasprimento delle sanzioni quando si ha la pancia piena e il cervello vuoto. Ma poi quale Ucraina dovrebbe entrare nella UE? Quella, diciamo, dei nazionalisti che girano con le divise che hanno sul braccio le croci uncinate, che sostengono convintamente il governo del presidente Zelensky, e che hanno come eroi i loro compatrioti che collaborarono attivamente durante l’occupazione nazista nello sterminio di un milione e mezzo di ebrei ucraini e di migliaia di partigiani sovietici?



Però, poi non vi dovete indignare se quando vanno al governo in Ucraina decidono di alzare muri con il filo spinato contro i profughi, e sopprimono i diritti civili, e le libertà costituzionali, come hanno fatto i governanti della Polonia e dell’Ungheria, gli stessi che da giovani erano scesi in piazza contro la “tirannia” dei sovietici. Ma mi domando e dico questi signori che ieri parlavano alla piazza, l’hanno mai aperto un libro di storia?

Ma possibile che non sappiate o peggio fate finta di non vedere che l’Ucraina per storia, lingua, tradizioni, rapporti commerciali è indissolubilmente legata alla Russia, come lo è la Gran Bretagna con gli Stati Uniti. L’invasione dell’Ucraina voluta da Putin non ho problemi a dire che ha le stesse dinamiche dell’invasione nazista della Polonia del 1939, e chi è Putin e i crimini di cui si è macchiato lo sappiamo tutti, anche se i capi degli esponenti di tutti i partiti o movimenti politici presenti ieri in piazza fino a qualche settimana fa erano pieni di sperticati elogi nei confronti dello nuovo zar di Mosca, con Salvini che si era fatto persino il selfies indossando la maglietta con la faccia di Putin.



Tuttavia, per chiunque si professi un analista politico serio è innegabile che il futuro dell’Ucraina qualunque esso sia, augurandoci il meglio dopo questa sporca guerra, sarà sempre strettamente intrecciato con quello della Russia indipendentemente delle mire espansionistiche di Putin. Sinceramente dopo avere ascoltato questi insulsi discorsi ne avevo già abbastanza, e avendo di meglio da fare, riposta la bandiera, stavo per allontanarmi dalla piazza per avviarmi verso il museo dove era ancora in corso la riunione della nostra associazione, quando all’improvviso del tutto inaspettato si abbatte come un fulmine al ciel sereno a turbare il clima idilliaco di quella piazza che santifica Zelensky il meteorite Serhiy.

E’ lo studente ucraino originario del Donetz, che Nicoletti chiama a dare la sua testimonianza, convinto che avrebbe detto quello che la piazza aveva ascoltato nei discorsi precedenti. E invece Serhiy emozionato ma senza indugi dice: «mi dispiace ma non avete capito nulla, fino ad ora ho sentito solo tante bugie, io vengo da Donetsk, dove i militari ucraini sono 8 anni che massacrano i civili, io stesso sono stato testimone delle loro atrocità, e sono stato obbligato con la mia famiglia a fuggire e venire in italia ».

Sui manifestanti è calato un assordante silenzio, sui volti di Nicoletti, del sindaco, dell’assessora, e dei politici in fascia tricolore si leggeva un vistoso imbarazzo. Nessuno applauso, nessuna comprensione da parte dei presenti per quel ragazzo che aveva avuto il coraggio di raccontare la verità dei fatti, o comunque dell’altra faccia degli avvenimenti, che è meglio tacere perchè troppo scomoda.

Dopo il drammatico racconto di Serhiy , ho sentito il bisogno di prendere il microfono per esporre una breve ricostruzione storica e obiettiva della guerra in Ucraina, anche considerando che era arrivato il momento in cui era previsto dovesse parlare un rappresentante per ogni istituzione culturale della città.

Pertanto mi avvicino al segretario Nicoletti e chiedo di prendere la parola in qualità di direttore di uno dei più importanti musei di storia presenti sul territorio. Ma Nicoletti mi dice con tono arrogante che è la piazza che decide chi deve parlare. Da persona educata non insisto, ma prima di andarmene con assoluta fermezza gli faccio presente che non è lui la piazza, che non puoi arrogarsi il diritto di decidere chi deve o non deve parlare, e che io come rappresentante di un’istituzione museale ho il sacrosanto diritto di dire la mia versione dei fatti in questione.

Questa è la concezione del tutto personale che il segretario della CGIL di Matera ha della democrazia di cui tanto ieri tesseva le lodi, e di chi fa cultura e difende seriamente i valori dell’antifascismo in questa città: CENSURARE CHI NON E’ ALLINEATO CON LE POSIZIONI DEL SINDACATO. Non ho altro da aggiungere su questa spiacevole e penosa vicenda, il lettore intelligente saprà trarre le giuste conclusioni. Vedo Serhiy solo e amareggiato, era venuto alla manifestazione ingenuamente convinto che quella piazza avrebbe compreso il suo dolore, ma adesso si sentiva come un appestato fuori contesto.

Mi avvicino a lui e lo prendo sottobraccio, il caro amico Franco Martina che nel frattempo mi ha raggiunto ci scatta con il suo telefonino una foto insieme. Parlo con Serhiy, gli dico che sono solidale con lui, che comprendo la sua situazione, perchè ho cari amici ucraini che hanno avuto la sfortuna di vivere a Ternopil in piena zona controllata dai più crudeli nazionalisti filo governativi. Anche ai miei amici le milizie ucraine hanno sparato addosso,hanno bruciato la casa, hanno portato via tutto. Sono dovuti scappare in Polonia, dove sono trattati più come prigionieri che come profughi. Mi hanno detto che di Putin non si fidano, ma sperano che con l’arrivo dell’esercito russo anche a Ternopil, finalmente potranno rientrare in Ucraina e provare a rifarsi una vita sia pure sulle macerie della guerra.



Mentre discuto di questo con Serhiy e Franco, non mi sono accorto che un folto gruppo di studenti si è raggruppato intorno a me, alcuni mesi fa erano stati in visita al nostro museo, mi avevano riconosciuto, e adesso volevano ascoltare la mia versione del conflitto russo ucraino. Avevano capito che in quella piazza c’era qualcosa che sapeva di mistificazione della verità, o comunque di parzialità di una storia complessa, e volevano saperne di più da me che sono uno studioso della storia della Russia da più di venti anni.

A loro si aggiungono altre persone disgustate da quello che avevano ascoltato in quella piazza, e alcuni compagni di militanza che già conoscevo. Alla fine mi è sembrato fossimo più numerosi dei manifestanti presenti davanti la scalinata dell’ex banco di Napoli. In conclusione posso dire che la manifestazione trasformata dagli organizzatori in una giornata di propaganda anti russa ha finito col perdere ogni credibilità obiettiva. Sinceramente ero andato a questa manifestazione disilluso, giusto per scrupolo di coscienza, perché memore di quanto successe con la guerra in Iraq quando alla manifestazione nazionale del 15 febbraio 2003 eravamo un oceano di persone a dire no alla guerra, ma alla fine gli americani la guerra la fecero lo stesso.

Anzi penso che manifestare non ha più alcun senso, non solo perché le manifestazioni non incidono sugli avvenimenti in corso, ma perchè facendone una ogni settimana, si sono istituzionalizzate, perdendo così il loro significato sovversivo, e trasformandosi in una giornata di conformismo parolaio del tipo gita in comitiva fuori città. In ogni caso ieri è stata un’occasione persa per chiedere a tutti coloro che rifiutano la guerra di far sentire forte la loro voce.

Per quanto mi riguarda se non fosse stato per Serhiy e per l’amico Franco sarebbe stata una mattinata persa, e per questo li ringrazio. Tutto il resto è noiosa propaganda, e per una volta mi sento di dire che ha fatto bene chi se ne è fregato della manifestazione.