Una nota stonata (il sindaco di Matera l’ha condannata) ma prevedibile… quella dei fischi, venuti da una parte del pubblico della Cava del Sole, nei confronti del presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, durante la cerimonia di chiusura dell’anno di Matera 2019 . E lui comunque ha salutato anche quelli che l’hanno fischiato, disturbando il suo intevento di saluto alla presenza del Ministro per il Sud, Francesco Provenzano e il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, Dario Franceschini, del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e dei rappresentanti delle capitali della Cultura 2019, Matera e Plvovdiv, e di quelle per il 2020c Galway (Irlanda) e Rijeka -Fiume (Croazia) . Sul perchè della contestazione, che in passato e in altri contesti compresa la festa del 2 Luglio, ha riguardato anche altri predecessori di Bardi , ne abbiamo sentite tante e aldilà del campanile che in Basilicata suona a martello… con la polemica mai sopita sul Capodanno Rai, finito a Potenza su decisione autonoma del Presidente che in un comunicato aveva motivato la scelta, scontentando altre pretendenti come Venosa e Policoro, oltre che Matera. E il brand Matera 2019, ricordiamo, fu utilizzato cinque anni fa dalla giunta guidata dall’ex presidente Marcello Pittella per attingere a fondi europei , che portarono all’accordo quinquennale con la Rai. Fu così il Capodanno tv divenne itinerante, ma non si poteva ovviamente accontentare tutti. E quando si parte male si finisce peggio e i dubbi restano sul perchè e per come si fa una scelta anzicchè un’altra, senza dimenticare l’assenza di commenti ufficiali nella Città dei Sassi su una indicazione che gli operatori economici attendevano per la chiusura di Matera 2019. Ufficialmente sappiamo che il Capodanno avrebbe portato problemi organizzativi e disagi, come era capitato nelle precedenti edizioni. E allora perchè non dirlo? Inevitabile che dubbi e retropensieri restino e i fischi, fuori luogo, arrivano inevitabilmente. Poi c’è il Campanile e tutto quello che ruota su luoghi comuni, che nascono da un peccato originale sul piano politico e amministrativo sulla entità e identità della Basilicata. E questo in una regione che si spopola sempre più, a causa di scelte sciagurate del passato e dell’assenza di politiche concrete di crescita. Lo squilibrio reale sul piano amministrativo e gestionale non favorisce il confronto anzi….visto il peso specifico del capoluogo di regione con 90 Comuni, rispetto ai 31 del Materano. Resta la buona volontà a fare sistema e Matera 2019, con tutto quanto accaduto, è stato un momento positivo. Resta il fatto che crisi e deriva ci sono (l’accentramento dei servizi sanitari è la punta dell’iceberg) con enti, servizi che , per la logica dei numeri, finiscono altrove, tanto da indurre la gente – e i giovani in particolare- a fare scelte conseguenziali e funzionali. Le aree metropolitane, che piaccia o no, sono dietro l’angolo…tra Napoli e Bari. Altro che Capodanno.

LA NOTA DEL SINDACO

Il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri ha commentato in una nota i fischi e i mormori indirizzati da parte di una minoranza di partecipanti alla cerimonia conclusiva dell’anno di Matera Capitale europea della cultura nei confronti del governatore Bardi durante il suo intervento a Cava del Sole. Di seguito la nota integrale.

La posizione critica tradotta in fischi e mormorii, da parte di una minoranza di partecipanti alla cerimonia conclusiva dell’anno di Matera Capitale, mentre parlava il Presidente della Regione Basilicata, sono espressione di una cultura da tifoseria e non di una città culturale.

Il tifo da stadio, in questi contesti, è fuori da ogni ragione perché è frutto di un’esplosione istintiva. La cultura è, invece, meditazione, riflessione e sforzo di pacificazione. E’ solo attraverso la pacificazione che possiamo raggiungere insieme i traguardi. Esprimere umori negativi in una serata di festa, non serve a nulla, non paga nessun risultato e non raggiunge gli obiettivi, che sono comuni, e che devono portare ad un salto in avanti della intera regione Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia.