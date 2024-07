Firma per il Referendum contro autonomia. Comitato Altamura al lavoro

In piazza Duomo ad Altamura, a ridosso della Cattedrale, con banchetto, materiale per informare e raccogliere le firme per la richiesta del referendum abrogativo contro la legge sull’autonomia differenziata, o ”spacca Italia” se preferite, approvato a maggioranza dal Governo guidato dal presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Attivisti di varie associazioni pronti a macinare chilometri e a raccogliere le firme. Manca la tua, la sua. Passate parola e avvicinatevi ai banchetti, per difendere il Sud, l’integrità del Paese e della Costituzione, nata dalla Resistenza. Non dimentichiamolo.