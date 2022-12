Finanziato impianto a Colobraro di produzione di biometano da matrici organiche

L’Assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico, nella nota che segue, esprime la propria soddisfazione per la concessione del finanziamento di €35.444.125,59 al Comune di Colobraro per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da matrici organiche da raccolta differenziata (FORSU). La graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento è stata approvata con Decreto n. 198 del 02/12/2022 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile relativamente all’Investimento 1.1 – Linea d’Intervento B della Missione 2 ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’, del PNRR che prevede la ‘Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti’.

“L’intervento in questione –dichiara Latronico-, ispirato a una logica di economia circolare e caratterizzato da una impiantistica di ultima generazione, rappresenta un tassello importante nell’ambito della programmazione e gestione dei rifiuti nella nostra regione. Sarà il primo impianto regionale nel recupero della frazione organica con produzione di biometano che potrà soddisfare il 60 per cento del fabbisogno regionale dei rifiuti organici prodotti in Basilicata, con particolare riferimento all’area della fascia ionica e della collina materana. Preme sottolineare che tale intervento, unico finanziato in Basilicata, si è collocato al secondo posto a livello nazionale per somma erogata.” “L’importante obiettivo raggiunto – conclude l’esponente del governo regionale – è frutto di una proficua collaborazione tra la Direzione Regionale dell’Ambiente, dell’Energia e del Territorio, l’EGRIB e l’Amministrazione Comunale di Colobraro a cui vanno i miei ringraziamenti”.