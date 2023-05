Finalmente Scanzano (Cariello) e Tricarico ( Paradiso) hanno un sindaco

Situazioni e storie diverse ma sia i Comuni di Scanzano Jonico che Tricarico venivano da una gestione commissariale. Il voto di maggio ha consentito di eleggere sindaci e più

avanti la nuova giunta. A Scanzano ha vinto Pasquale Cariello, consigliere regionale della Lega conil 51,4 per cento dei suffragi. Primo obiettivo aprire la Casa comunale ai cittadini e valorizzare le potenzialità della cittadina jonico. A Tricarico Paolo Paradiso, insegnante,con il 50,8 per cento ce l’ha fatta per una manciata di voti sull’altro candidato Pancrazio Locuoco. Un invito all’Unità e poi mettere mano a quello che si potrà fare per arrestare uno spopolamento che ha portato la popolazione a circa 5000 abitanti e con una basta percentuale di votanti, intorno al 54 per cento . Buon lavoro.



I RISULTATI AL COMUNE DI SCANZANO JONICO

Pasquale Cariello 2.093 51,4%

Scanzano Rinasce 2.093 51,4%

Felicetta Salerno 1.018 25,0%

Siamo Scanzano Jonico 1.018 25,0%

Fabio Massimo Sgarrino 958 23,5%

Patto Civico per Scanzano 958 23,5%



I RISULTATI A TRICARICO

Paolo Paradiso VOTI 1.541 50,8%

Attiva Tricarico 1.541 50,8%

Pancrazio Locuoco 1.493 49,2%

Alternativa in Comune 1.493 49,2%