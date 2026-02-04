Finalmente! la gente di Gaza ricordata ad Altamura

C’è voluto il lungo iter di una mozione presentata a maggio 2025 in Municipio dal consiglio, con centinaia di firme raccolte dal Comitato Altamura per la pace perché venisse fuori, sulla facciata del Municipio, un segno tangibile di vicinanza e sostegno alla popolazione civile di Gaza. Civili che hanno perso tutto, costretti a privazioni, costrizioni e da una lunga scia di sangue ad opera dell’esercito israeliano, a seguito dell’assalto con uccisioni e rapimenti compiuti da Hamas durante un rave party. La guerra, piaccia o no, è ancora lì con la cacciata di associazioni umanitarie e di altre organizzazioni, che ”non collaborano” con il governo israeliano nell’azione di contrasto al terrorismo. Ad Altamura e con fierezza si ribadisce di essere ”anche noi cittadini di Gaza” e di sostegno alle aspirazioni della Palestina di essere uno Stato. Auspicabile, nonostante le resistenze del governo della Stella di David. Ma qualcosa, quanto a solidarietà, aiuti, si può fare per quel popolo sofferente. A cominciare dai giovani. Alcuni di loro potrebbero arrivare ad Altamura, per una iniziativa di pace comune, con i loro coetanei. E del resto Altamura, vanta una tradizione di libertà dal 1799 al ruolo svolto da Campo 65. Pace e libertà con uno striscione come una bandiera pro Gaza che garrisce ad Altamura.



Comunicato del Comitato “Altamura per la Pace”.

*FINALMENTE!*

*Dopo* due anni di massacri a Gaza, con un numero dei morti che ancora sarebbe da definire per via di tutti i cadaveri che giacciono sotto un’infinità di macerie, da recuperare forse, chissà e quando, e contare…

*Dopo* una finta tregua, vieppiù una finta pace, che ha visto ancora, bombardamenti da parte di Israele sulla striscia di Gaza con morti che vedono ancora tra le vittime bambini innocenti…

*Dopo* tutto e chissà quanto la storia ci restituirà, rispetto a questo genocidio in mondovisione, tocca forse dire: *FINALMENTE!*

Finalmente il nostro Comune e l’Amministrazione, facendo seguito alla raccolta di firme promossa nel 2024 dal *Comitato Altamura per la Pace*, alla prima richiesta depositata a Maggio 2025 dal consigliere Michele Loporcaro e poi alla mozione dello stesso, approvata nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2025, alla presenza del Comitato, ha dato seguito concreto ed ha affisso, come segno di sostegno e partecipazione al dolore dei Gazawi, uno striscione sul palazzo comunale che recita:

*ANCHE NOI SIAMO CITTADINI DI GAZA.*



Un atto dovuto, di civiltà e solidarietà, laddove Gaza rappresenta il simbolo di tutti i popoli oppressi nel mondo, un atto politico dunque l’affissione di questo messaggio, che arriva forse in ritardo rispetto alla tragedia che da oltre due anni si sta tutt’ora consumando e che cambia pochissimo…

Ma si sa, la macchina della burocrazia e a volte della democrazia, giunge spesso in ritardo, sfiancata, ma almeno giunge, seppur ad un piccolo segno, ad una piccola traccia in cui riconoscersi e su cui orientarsi per continuare a dirsi e a dire, ad urlare: *MAI PIÙ!*

Siamo tutti cittadini di Gaza, tutti facenti parte dell’unico popolo umano, che chiede e non smetterà di farlo, giustizia e pace.

