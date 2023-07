FIMMG e FIMP: i medici del territorio della ASM esclusi dal tavolo tecnico per controllo liste di attesa

Con una nota a firma congiunta -che pubblichiamo integralmente a seguire- del segretario provinciale della FIMMG Michele Campanaro (medici di medicina generale) e del segretario regionale della FIMP (pediatri di libera scelta) Eustachio Sarra, si lamenta la mancata nomina, da parte del Direttore generale della ASM Dott.ssa Sabrina Pulvirenti, dei rispettivi rappresentanti sindacali nel Tavolo tecnico per il governo dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in contrasto con quanto previsto dalla Delibera regionale n. 329/2023 e relativo allegato.

“Le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale (FIMMG) e della Pediatria di Libera Scelta (FIMP) della provincia di Matera, venute a conoscenza di una delibera Aziendale, nella fattispecie la n. 559 del 19/7/23, avente come oggetto “indirizzi strategici e indicazioni operative in materia di Governo dei Tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ecc…” che riprende la delibera n. 454 del 30/6/23 in cui la stessa ASM prende atto della delibera Regionale DGR n. 329/2023 e relativo Allegato e ritiene quindi di dover procedere alla individuazione dei componenti del Tavolo Tecnico di Monitoraggio dei tempi di attesa dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, notano con estremo disappunto che in tale Tavolo Tecnico non sono stati inseriti i rappresentanti della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta come invece previsto dalla Delibera Regionale 329/2023 ed in particolare dall’Allegato che invece cita espressamente:

Il Direttore Sanitario si avvale del Tavolo di monitoraggio dei tempi di attesa. Tale organismo, presieduto dal Direttore Sanitario, è nominato dal Direttore Generale ed è composto da:

• il Direttore Sanitario;

• i Direttori Sanitari di Presidio (dove applicabile);

• il Coordinatore dei Direttori di Distretto (dove applicabile);

• il CUP Manager;

• uno o più rappresentanti individuati tra i Responsabili delle Strutture Territoriali individuate dal PNRR (Ospedali di Comunità, Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali) (dove applicabile);

• uno o più rappresentanti individuati all’interno delle Professioni Sanitarie;

• uno o più rappresentanti individuati tra i Medici Specialisti dipendenti, gli Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera scelta;

• uno o più rappresentanti delle Associazioni degli Utenti;

• altri Professionisti individuati dal Direttore Generale.

Vogliamo credere che tale omissione non sia altro che una dimenticanza, a cui l’Azienda speriamo darà pronta correzione, e non volontà di escludere da tale tavolo i professionisti principali del Territorio che vivono sulla propria pelle giornalmente il disagio e le difficoltà dei loro pazienti e che possono contribuire fattivamente a trovare soluzioni al problema delle liste d’attesa, problema derivante da molteplici cause, grazie al loro enorme bagaglio esperienziale.

Inoltre, come amava asserire un noto politico, “a pensar male si fa peccato ma volte ci si azzecca”, non vorremmo che l’Assessorato abbia già individuato i soli (soliti?) responsabili dei tempi biblici delle liste di attesa, vagamente indicati nel passaggio dell’Allegato in cui “Il Tavolo propone altresì al Direttore Generale eventuali provvedimenti di tipo amministrativo, quale la sospensione dell’attività prescrittiva, da applicare sia in caso di mancata adesione ai percorsi assistenziali, sia laddove si verifichino episodi ripetuti e non motivati di prescrizione di prestazioni non appropriate”

Tale dicitura ci sembra un vero e proprio atto intimidatorio verso professionisti che non meritano queste vere e proprie mortificazioni.

L’impegno profuso in piena pandemia sulle campagne vaccinali anti covid e antinfluenzali (a proposito la regione Basilicata è la seconda in Italia come copertura vaccinale degli over 65), la gestione di centinaia di pazienti covid positivi a domicilio, la gestione e il rinnovo dei piani terapeutici per i farmaci con nota 97, 100 al posto dei medici specialisti, meriterebbero ben altra attenzione e magari anche gratificazione.

Ma siamo in Italia, e aggiungiamo in Basilicata, e allora è bene passare il cerino acceso all’ultimo della fila, in questo caso ai medici prescrittori che nella quasi totalità dei casi sono il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta.”

Dott. Michele Campanaro – segretario FIMMG Matera (Federazione Italiana Medici Medicina Generale)

Dott. Eustachio Sarra – segretario regionale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri)