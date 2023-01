Fials vuol vederci chiaro su bilancio Asm e chiede verifica a Procura Corte dei Conti

Non sappiamo quali siano state le risultanze della verifica compiuta nei giorni scorsi da una task force della Regione Basilicata sul bilancio gestionale dell’Azienda sanitaria di Matera, la cui situazione è da tempo sotto la lente di ingrandimento di cittadini, sindacati e di una parte della politica che si preoccupa con ritardo del depotenziamento degli ospedali ( a cominciare dal Madonna delle Grazie di Matera e dal Giovanni Paolo II di Policoro), delle carenze di organici e della riduzione dei servizi, a fronte di una migrazione sanitaria davvero preoccupante. Forse, e lasciamo il dubbio, qualcosa si muoverà con la Presentazione della bozza di Piano sanitario (infarcita del Pnrr dei sogni) la prossima settimana. Nell’attesa il Fials di Matera, con segretari territoriale Giovanni Sciannarella e aziendale Marco Bigherati, hanno chiesto -come riportato nella pagina social del sindacato-alla Procura della Corte dei Conti di verificare varie cose e tra questi le responsabilità del management aziendale. Non resta che attendere.



LA DENUNCIA DEL FIALS

Bilancio negativo di esercizio ASM 2021 ➖I segretari Fials Matera in data 20/01/2023 hanno inviato una nota alla Procura della Corte dei Conti per verificare la sussistenza dei requisiti di permanenza del Direttore Generale ASM o se possa configurarsi un danno erariale, considerato che la Regione Basilicata non ha reso noto il verbale della Task Force inviata per verificare la situazione e non ha mai ammesso di aver sottofinanziato la ASM. Di seguito la nota integrale. Con deliberazione n. 937 del 31.12.2022 il direttore generale della Asm di Matera ha adottato con notevole ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge (31.5.2022) il bilancio consuntivo relativo all’anno 2021.Il risultato della gestione economica dell’anno 2021 evidenzia uno squilibrio di bilancio pari a euro 2.302.770.Tale risultato negativo comporta delle automatiche conseguenze per il management aziendale così come previste dalle norme vigenti e dalle clausole del contratto sottoscritto tra la Regione Basilicata e il direttore Generale dell’Asm.Infatti l’art.9 del suddetto contratto recita:1. Nell’ipotesi in cui l’equilibrio economico non venga assicurato in sede di approvazione di bilancio preventivo o consuntivo, nel rispetto dell’art.31 della LR 34/1994 e smi, il Direttore generale decade automaticamente dall’incarico. La decadenza in tale ipotesi opera ai sensi dell’ art. 52, comma 4 lettera d) della legge 289/2002 e dei commi 7 e 7 bis dell’art. 3 bis del D.Lgs. 502/1992 e del comma 567 dell’art.l della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come peraltro previsto dalla DGR n.192 del 9/3/2017. Alla luce di quanto sopra appare acclamata la circostanza che l’Asm di Matera allo stato opera in una condizione di palese violazione di legge,con risvolti non trascurabili sotto il profilo della legittimità degli atto che continua a porre in essere in mancanza di una legittimazione ad esercitare la funzione dirigenziale.Pertanto si invita codesta Procura Regionale della corte dei conti di Potenza a voler verificare la sussistenza dei requisiti di permanenza nelle funzioni di direttore generale della Asm di Matera la dr.ssa Sabrina Pulvirenti la quale dal 21.3.2021 ininterrottamente ha esercitato le funzioni prima di Commissario con i poteri di direttore generale e successivamente di direttore generale presso la predetta azienda determinando durante tale esercizio finanziario uno squilibrio di bilancio,con possibili ripercussioni sotto il profilo del danno erariale.A nulla possono rilevare le giustificazioni che la stessa adduce nella relazione al bilancio circa una maldestra operazione che addebita al suo datore di lavoro, la Giunta Regionale, di averle sottratto senza alcuna giustificazione le risorse necessarie per conseguire l’equilibrio di bilancio. Il segretario Fials Matera Giovanni SCIANNARELLA Il Segretario Aziendale Fials Marco Bigherati

