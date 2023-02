Fials: No alla chiusura del centro geriatrico di Matera

Martedì 21 Febbraio 2023 -dalle 09.30 alle 12- la Fials Matera effettuerà un sit-in davanti all’ingresso del Centro Geriatrico San Raffaele sito in via Enzo Ferrari zona Industriale La Martella Matera per “chiedere alla Regione Basilicata, al Presidente Bardi all’Assessore Fanelli e al DG Bortolan di accelerare le procedure di accreditamento, al momento non ci risulta sia pervenuta dagli uffici regionali nessuna comunicazione volta a rassicurare i vertici della struttura in merito alla tempistica” spiegano in una nota i segretari Sciannarella Giovanni e Bigherati Marco i quali ricordano che “in assenza di accreditamento la dirigenza del San Raffaele ha minacciato la chiusura del Centro dal 1 Marzo 2023.” Pertanto, scrivono: “Non possiamo permettere che ciò avvenga per questo saremo al fianco dei lavoratori e dei Cittadini che oggi sono ospiti nella struttura e delle loro famiglie che altrimenti dovrebbero cercare un diversa sistemazione per i propri cari. Chiediamo la partecipazione di tutte le associazioni e di tutti coloro che vogliano condividere con noi questa iniziativa.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.