Festeggiati “Due anni di governo Meloni” a Matera…tra pochi intimi!

Sono partiti da Matera, ieri sera, i festeggiamenti del centrodestra per “i risultati ottenuti dal governo Meloni a due anni dal suo insediamento.” Una serie di manifestazioni lungo tutto lo stivale dal titolo “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre”, che vede insieme tutti i partiti della coalizione, con la partecipazione di numerosi esponenti di governo. Il culmine delle celebrazioni avverrà a Genova (venerdì 25 ottobre) con la presenza di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani insieme agli altri leader del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato a Presidente della Regione Liguria. Come è andato il primo appuntamento nella Città dei Sassi? Per parafrasare un detto popolare “loro se la sono cantata e loro se la sono suonata” con riferimento alla sequela di interventi autocelebrativi e per la platea semivuota, con i posti occupati essenzialmente da personale politico (consiglieri e assessori regionali e comunali e dirigenza varia allargata).

L’incontro si è svolto, come previsto, presso il Teatro Comunale Gerardo Guerrieri con la partecipazione della Ministra delle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati (nonché Coordinatrice Regionale di Forza Italia), il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Senatore Gianni Rosa di Fratelli d’Italia, gli Onorevoli Salvatore Caiata e Aldo Mattia di Fratelli d’Italia, il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto, il Coordinatore Regionale Lega Pasquale Pepe, il Coordinatore Regionale Noi Moderati Francesco Cannizzaro e il Coordinatore Regionale UDC Agatino Mancusi. E’ andato in scena un vero e proprio culto della personalità, con la declinazione in tutti i modi plausibili delle abilità di Giorgia Meloni in cui si è distinto in modo particolare Salvatore Caiata (già ex parlamentare pentastellato, poi transfugo in FdI) che si è fatto carico di trasferire ai presenti di come “questa donna dalle spalle larghe, una fortuna per l’Italia in questa difficile contingenza” sia apprezzata nel mondo. Ad esso è seguita una Maria Elisabetta Alberti Casellati che si è scagliata contro quei guardoni che sono andati a sbirciare nei conti correnti “solo di esponenti del centro destra“, il che per lei sarebbe un vero e proprio “colpo di stato“, ripetendo e scandendo questa frase perchè purtroppo, ha lamentato, nessuno ne parla in questi termini. E’ stata poi sottolineata “la ferrea coesione di questa maggioranza che a sinistra si vorrebbe negare raccontando falsità“, anche se in verità è la cronaca che si incarica ciclicamente di registrare qualche distonia. Ma questo clima di ferrea unità che, ha riferito Gianni Rosa “si respira persino nei palazzi ministeriali, al punto che lì sono tutti convinti che questo governo è destinato a durare cinque anni“, ovviamente grazie a questa forza della natura che è la premier. Una esegesi talmente sperticata per “Giorgia” che ha costretto la Casellati a ricordare che “si va bene, Giorgia è brava, ma nessuno dimentichi che il vero stabilizzatore del centro destra in Italia è stato uno che non c’è più: Silvio Berlusconi.” Amen! L’iniziativa è stata chiusa con il solito tono al cloroformio, contribuendo all’abbandono anticipato della sala alla spicciolata, dall’intervento di Vito Bardi che ha decantato i meriti e le bellezze di Matera, liquidando il “referendum” per il passaggio della stessa in Puglia, come un tentativo di qualcuno per farsi propaganda. Quindi una richiesta a tutti i parlamentari della coalizione di rappresentare gli interessi della Basilicata a Roma unitariamente e senza scavalcamenti (ancora forse gli fischiavano le orecchie per le critiche di Caiata di qualche giorno fa). Ma questa sera è andato in scena il “volemose bene” con foto finale collettiva sul palco. Una narrazione un poco surreale di due anni che sembrano essere stati una cavalcata di successi a dispetto dei numeri che sono un poco più spietati. Ma tant’è, sebbene -a giudicare dall’uditorio- forse serviva più a convincere se stessi che “il popolo” assente.