Ferrovia? Nacci: ne serve una(con la SS7) vera e funzionale

Il cantiere non è ancora partito, dovrebbe accadere entro la fine del 2023, e concludersi il 2026 con l’arrivo del primo treno dalla stazione di Ferrandina al borgo La Martella per il 2027. E’ il cronoprogramma di sintesi per il completamento dei lavori della tratta incompiuta di Trenitalia che prevede un investimento di 430 milioni di euro. Ma serve un progetto di prolungamento che ancora non c’è. Sulla questione interviene il cittadino materano Antonio Nacci che ritiene quell’opera, come da nota allegata un ‘inganno perpetuo” legato a scadenze elettorale Resta perplesso, aldilà di meriti e riconoscimenti, sui limiti della galleria di Miglionico e sulla impossibilità al momento di utilizzare quella linea anche per il trasporto merci. E allora chiede che si lavori a un progetto vero, che coinvolga le aree industriali e produttive del Materano, e all’adeguamento della statale 7 Ferrandina- Matera per la quale- nel tratto che dalla SS 99 raggiunge l’incrocio con la ex 380 dei ” Tre Confini” non ci sono nè progetto e nè risorse. Argomento buono per la campagna elettorale…



L’INGANNO PERPETUO

Ciclicamente si torna a parlare del collegamento delle Ferrovie dello Stato tra lo Scalo di

Ferrandina e Matera “La Martella”, un’opera che se realizzata sarebbe una truffa proprio ai

danni della Città di Matera e anche dei Comuni di Miglionico e Pomarico ed ora vediamo il

perché.

In questi ultimi tempi le truppe cammellate hanno serrato le fila in vista di questo traguardo

che ormai con la “modica” cifra di 430.000.000 di euro sarà raggiunto entro il 2026(Sic!).

Questa opera diciamolo subito è una di quelle carte che vanno bene ad ogni tornata

elettorale e quindi anche con l’avvicinarsi delle Elezioni Regionali si susseguono le iniziative

per intestarsi i meriti di un siffatto traguardo. Lo abbiamo sentito in occasione del presentazione del libro diNicola Pavese ,presidente della associazione Matera ferrovianazionale.In quella occasione si sono lodati l’impegno profuso da quanti si sono spesi per ilraggiungimento di questo obiettivo “storico”.

Ovviamente raggiunto un traguardo se ne prospetta subito un’altro quello del prolungamento

della ferrovia verso la direttrice Adriatica, giusto per calare un’altra carta sul tavolo delle

future promesse elettorali.

Ma cerchiamo di capire perché questa opera se proprio non utile è perlomeno uno spreco di

risorse che potrebbero essere utilizzate meglio e con maggiori benefici per la collettività.

Se qualcuno avesse letto le carte, anche in maniera superficiale, avrebbe subito riscontrato

che siamo difronte ad un’opera complicata soprattutto nella parte che riguarda la galleria che

stante la situazione orografica e per la presenza di gas metano ne fanno una bomba pronta

ad esplodere in qualsiasi momento.

Parliamo di una galleria lunga circa 6,5 km. in pratica un terzo dell’intera tratta che già in

passato per poterla realizzare ha subito varianti come quella delle dimensioni visti i

cedimenti strutturali, per cui si è dovuto passare dalla realizzazione del doppio binario a

binario unico.

Oggi si legge che per evitare l’infiltrazione del metano si predisporrà tutto intorno alla

struttura un telo tale da rendere la galleria una specie di tubo in polietilene, il tutto

opportunamente monitorato da un sofisticato sistema di allarme e dalla realizzazione di una

nuova galleria di “evacuazione” in caso di emergenza che sbucherà verso l’abitato di

Miglionico.

Se entriamo nei particolari scopriremmo che questa ferrovia non serve alla movimentazione

delle merci proprio a causa di queste difficoltà.

Questa ferrovia non serve ai cittadini di Miglionico e Pomarico che al contrario potrebbero

beneficiate di una strada a quattro corsie che colleghi Matera (innestandosi sulla SS 99) alla

SS 407 “Basentana”.

In definitiva diciamocelo pure chiaramente questa inutile tratta serve solo a garantire alla

politica lucana e nello specifico agli esponenti di Destra-Centro potentini di confermare la

centralità del capoluogo di Regione in una visione potenzacentrica a discapito del resto della

regione ed in particolare della città di Matera che come la storia ha dimostrato da sempre ha

i suoi legami commerciali verso la Puglia, legami che si potrebbero allargare all’entroterra

della Provincia Materana ed al resto della regione se solo si utilizzassero le risorse in

maniera oculata e non campanilistica.

Le soluzioni ci sono è sono quelle di realizzare da subito una “Vera” ferrovia che partendo

da Matera-La Martella passi da Venusio e la zona industriale di Iesce per innestarsi sulla

tratta Bari-Taranto nella stazione di Gioia del Colle ( già oggi oggetto di riqualificazione ed

ammodernamento) con evidenti ritorni economici nella movimentazione delle merci.

Realizzare “finalmente” una SR a quattro corsie con spartitraffico

Matera-Miglionico-Pomarico-Ferrandina Scalo ed infine riammodernare la ferrovia FAL

Matera-Bari trasformandola in una metropolitana di superficie.

Rispetto a tutto questo nessun partito presente in consiglio regionale da Forza Italia a

Fratelli d’Italia per passare dalla Lega(salvini-nord) al PD a Italia Viva per finire ai Cinque

Stelle e ne tantomeno nessun consigliere ha mai sollevato dubbi e/o prospettato soluzioni

diverse ma al contrario tutti si sono allineati ribadendo il “loro” impegno per la realizzazione

di questa opera con tanti selfie nelle varie occasioni