Ferrosud: accordo per l’assunzione di tutti i 64 lavoratori e rilancio produttivo del sito.

Nella foga di correre a dare la notizia, all’assessore pur con legittima (ma forse un pochino eccessiva) enfasi, l’assessore regionale alle attività produttive, Alessandro Galella deve essere sfuggito che i lavoratori sono 64 e non 63 come da verbale appena pubblicati su Giornalemio.it da Franco Martina (https://giornalemio.it/economia/ferrosud-raggiunta-intesa-sindacati-mermec-regione/) e infatti nella nota che segue scrive: “L’accordo per l’assunzione di tutti e 63 i lavoratori Mermec è stato siglato. Si tratta di risultato storico che l’amministrazione Bardi può vantare e di cui vado molto fiero.” E aggiunge: “Il sito Ferrosud tornerà a produrre treni e innovazione. Dal disastro in cui è stato ridotto, tornerà ad essere un polo fondamentale dell’industria italiana e lucana. La più storica e problematica vertenza di Basilicata è stata risolta. Adesso avanti sulle altre.” Bene…anche con la chiosa un poco pretenziosa: “Stiamo costruendo il futuro della Basilicata“.

