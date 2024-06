Ferrandina investe sul Castello di Uggiano. Sarà un attrattore turistico

Da quelle rovine che costituiscono le ‘’radici’’ dell’abitato di Ferrandina, fatto realizzare da Ferrante di Aragona dopo il terremoto del 1492, potrà nascere un attrattore turistico che alimentare le suggestioni di quanti -oggi- sono catturati dalle atmosfere spettrali, che hanno tanto da raccontare. E un primo passo verso il recupero e la valorizzazione è stato fatto in consiglio comunale, come riporta sulla pagina social il sindaco Carmine Lisanti, con la acquisizione di quel bene. Una vicenda che si trascinava da tempo, come si suol dire, e che ora passa alla fase della progettualità e degli investimenti. Il tempo che ci vuole e poi le funzioni tanto attese. Il Castello di Uggiano è stato anche un luogo del cuore del Fai e meta di tante escursioni. E Ferrandina guarda anche a un passato, che è quello degli archivi viventi : gli anziani. Un patrimonio di saperi ma anche di problematiche che non vanno dimenticate. Sarà realizzata una casa di riposo residenza (rsa) presso il complesso conventuale dei Cappuccini. Due sguardi, concreti, al passato per guardare al futuro. Un esempio di buona amministrazione, che attende ulteriori passaggi, fino alla gestione che richiede risorse umane, finanziarie e modelli di efficienza qualificata. ·



CONSIGLIO COMUNALE: DA IERI IL CASTELLO DI UGGIANO E’ DEI FERRANDINESI.

IN PROGRAMMA ANCHE UNA RSA, CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.

Nella seduta di ieri l’Amministrazione ha proposto al Consiglio comunale due delibere che mettono la parola fine a grandi questioni di interesse collettivo per la nostra Comunità:

1. L’acquisizione definitiva al patrimonio comunale del Castello di Uggiano, che finalmente potrà essere riqualificato e valorizzato quale attrattore formidabile per il turismo naturalistico e culturale;



2. la realizzazione di una RSA, casa di riposo per anziani, presso il Complesso Conventuale Cappuccini, un presidio sociale di primaria importanza per il nostro territorio.

Un grazie sentito voglio rivolgere alla maggioranza, alla giunta, agli uffici comunali e alla Amministrazione precedente che hanno sostenuto e seguito il delicato e complesso percorso amministrativo, consegnando ai ferrandinesi questi straordinari obiettivi.

Un ringraziamento va anche ai consiglieri Cosentino e Stigliano che per senso di responsabilità hanno espresso il loro voto positivo a quest’ultima iniziativa.

Il Sindaco

Carmine Lisanti