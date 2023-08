Fermati Piero, fermati adesso…

La triste decadenza di personalità politiche come Piero Fassino, che pure avevano una loro aurea di serietà ed autorevolezza da tutti riconosciuta, è una delle nefaste conseguenze della estinzione del cosiddetto “intellettuale collettivo” che era “il partito“. Sino a che quel coacervo di cultura, elaborazione, analisi discussione e conseguente determinazione di una linea politica ed etica ha esercitato la sua funzione appieno, si determinava uno stile e una postura dei quadri dirigenti di cui faceva emergere autorevolezza, competenza e capacità di contestualizzazione di quanto si sosteneva in pubblico e nelle istituzioni. Esattamente quello che ha dimostrato di non avere in questa ultima pessima prova di se stesso cha ha dato alla Camera ieri, quando -sventolando la sua “busta paga” di luglio ha rivendicato che (“su un lordo di di 10.435 euro, da cui giustamente vengono defalcati l’Irpef, l’assistenza sanitaria, la previdenza dei deputati che è di 1.000 euro, le addizionali regionali e comunali….”) l’indennità netta di 4.718 euro da lui incassata “non è uno stipendio d’oro“. Ora, a parte che ha omesso di dire che, oltre a tale importo, lui (come gli altri deputati) incassa mensilmente ulteriori indennità e rimborsi che portano il tutto a 13 mila euro circa, ha commesso un grossolano ed imbarazzante errore di contestualizzazione con ciò che accade in contemporanea nel Paese. Al punto da costringere la segretaria del PD Elly Schlein a prendere immediatamente le distanze e a dichiarare: “Fassino ha parlato a titolo personale, in dissenso rispetto al voto del Pd sui vitalizi alla Camera”. E lui stesso, intervistato dal TG1, alla domanda “lo rifarebbe?“, ha risposto perplesso “Sono stato ingenuo. Ho pensato che si potesse ragionare. Invece in questo paese ormai è diventato difficile ragionare.” Prova ulteriore di una distanza oramai siderale da un paese reale, impegnato proprio in questi mesi in una discussione sui peggiori salari d’Europa (per chi ce lo ha un salario), sulla necessità di assicurare a qualche milione di sfruttati un salario minimo di 9 euro l’ora e nel mentre centinaia di migliaia di persone vengono ributtate nella povertà più assoluta con un sms. Come non comprendere quanto, in questo scenario, sia del tutto infelice l’idea di lamentarsi dagli scranni del Parlamento del proprio “magro stipendio” di quasi 5 mila euro al mese? Ma non meraviglia questo triste viale del tramonto di un personale politico che forse avrebbe dovuto avere l’accortezza di smettere prima la propria lunga pubblica permanenza nelle istituzioni, avendo attraversato tutte le stagioni di involuzione di quella che fu la gloriosa sinistra italiana, dagli anni settanta in poi (PCI e poi al suo scioglimento, il 3-2-1991 col PDS, quindi il 14-2-1998 quando -con l’ingresso di gruppi di estrazione laica, socialista e ambientalista- si trasformò in DS, sino al 14-2-2007 con la confluenza -insieme alla Margherita- nel PD)con conseguente annacquamento, personalizzazione e degrado correntizio. Ed è proprio in questa ultima fase piddina che Fassino ha cominciato a segnalarsi al pubblico ludibrio con le sue famigerate “profezie…al contrario” che oggi gli vengono rinfacciate tutte. Quella nei confronti di Beppe Grillo (nel 2009) che voleva la tessera del PD per poi candidarsi alle primarie alla segreteria nazionale: “Beppe Grillo? Comodo criticare sempre, faccia un partito e si butti in politica e vediamo se prende voti“. Ops, detto fatto! E poi ancora “Chiara Appendino? Comodo criticare il sindaco dai banchi dell’opposizione, si candidi lei a sindaco e vediamo se la votano…“. Nel 2018 da Vespa, disse di un governo del PD con il M5S : “Allo stato attuale mi pare difficile perché c’è un’incompatibilità molto grande dopodiché vedremo”. Dopodiché, abbiamo visto anche questa avverarsi. Sembra, infatti, che ogni grillino abbia sul comodino una immaginetta di Fassino con un cero acceso permanentemente davanti. Marco Travaglio, l’altra sera nel suo affollato spettacolo a Matera ricordava che, quando Antonio Padellaro era direttore dell’Unità e ci scriveva anche lui, Fassino spesso telefonava in redazione per lamentarsi e diceva: “se Padellaro e Travaglio vogliono scrivere ciò che gli pare si facciano un giornale loro“. Travaglio e Padellaro hanno fondato Il Fatto Quotidiano -che va a gonfie vele- mentre l’Unità, purtroppo, ha fatto la triste fine che sappiamo. C’è persino una pagina facebook dedicata a “Le lungimiranti profezie di Fassino” in cui viene sbertucciato in un modo imbarazzante…per lui. Insomma, se Fassino avesse avuto quella consapevolezza oramai perduta (tanto tempo fa) del fare politica in sintonia con i bisogni delle classi da rappresentare in Parlamento, avrebbe capito che un ragionamento -pur sacrosanto sui costi della politica in una democrazia- mal si colloca oggi a fronte di una rappresentanza così poco all’altezza del proprio ruolo e pertanto sempre meno riconosciuta come autorevole e meritevole. Autorevolezza che va riconquistata, quanto prima. Ma è una impresa lunga ed ardua che pur servirebbe come il pane alla sopravvivenza della nostra democrazia. Ma questi che partecipano attivamente a questa corsa a riprendersi tutto e di più, ripresentandosi come “casta” famelica, non ce la possono proprio fare. Ed è triste constatarlo. Farebbe bene a comprenderlo almeno chi conserva un poco di consapevolezza del proprio -in parte dignitoso- passato politico. Ma temiamo non vi sia speranza che ciò accada. Sebbene speriamo che almeno lui ascolti il grido “Fermati Piero, fermati adesso…“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.