Fermate bus. A.A.A panchine e pensiline ‘adeguate’ cercansi a Potenza

Una foto simbolica diffusa dai partiti di opposizione al consiglio comunale di Potenza, che è l’emblema di quello che i fruitori del trasporto pubblico del capoluogo di regione si attendono, per evitare i disagi del maltempo. Occorrono investimenti, che vanno legati a una programmazione lungimirante e previdente, ma con le adeguate risorse. E a Potenza, volontà a parte, è proprio in quest’ultimo aspetto non di poco conto, viste le ‘’difficoltà’’ oggettive di cassa…compensate nei casi estremi (è accaduto per la manutenzione delle scale mobili) dalla Regione Basilicata. Installare panchine e pensiline ex novo o provvedere a sistemare, se possibile o se ne vale la pena, quel che resta delle esistenti. In entrambi i casi servono soldi. Arriveranno? SI troveranno? Chissà. E’ auspicabile. Certo, se qualcuno ci avesse pensato per tempo, si poteva prevedere il rifacimento di elementi di arredo o della segnaletica nel bando di gara per il trasporto pubblico urbano. E’ un’idea. Nel frattempo si attende il da farsi, dopo la nota di condanna dei consiglieri di centrodestra verso l’operato della giunta guidata dal sindaco Vincenzo Telesca, con un giudizio negativo anche sulla tenuta di strade e marciapiedi che con il maltempo è peggiorata un po’ ovunque.



IL COMUNICATO STAMPA DEL CENTRODESTRA

C’è una scena, semplice ma potente, che racconta meglio di tanti discorsi lo stato delle cose a Potenza: un cittadino sotto la pioggia, seduto su una panchina distrutta, mentre aspetta l’autobus.

Non è un caso isolato. È la normalità in troppe fermate della città.

Basta guardare quella struttura arrugginita, senza copertura, senza manutenzione, senza il minimo rispetto per chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico. Non c’è una pensilina, non c’è un riparo, non c’è dignità. Solo un marciapiede bagnato e persone costrette ad arrangiarsi.

Ed è qui che si misura la distanza tra l’amministrazione e la vita reale dei cittadini. Mentre si parla di grandi progetti e visioni future, c’è chi oggi — non domani — aspetta un autobus sotto l’acqua.

Il problema non è solo il degrado. È l’assenza di attenzione. Perché non servono sempre grandi investimenti per intervenire: basterebbero soluzioni immediate, anche temporanee. Una copertura, una seduta sicura, un minimo di manutenzione. Piccole cose che fanno una grande differenza nella vita quotidiana.

Il trasporto pubblico non è un dettaglio tecnico. È un servizio essenziale, soprattutto per chi non ha alternative.

Per gli anziani, che non possono restare in piedi a lungo sotto la pioggia.

Per i lavoratori, che iniziano la giornata già in difficoltà.

Per i giovani, che meritano una città più curata e più giusta.

Ignorare queste condizioni significa accettare che esistano cittadini di serie B. La politica deve tornare a camminare sui marciapiedi, a sentire il freddo delle pensiline che non ci sono e a vedere il degrado che i cittadini vivono ogni giorno.

Per questo chiediamo all’amministrazione di intervenire subito, con misure concrete e visibili.

Non è più tempo di promesse. È il tempo di restituire dignità alle nostre strade.