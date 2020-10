Le stelle sono tante milioni di milioni ma quella di APPeppino splende vicino vicino ad Antonio Materdomini, un cognome ”devozionale” che dalla prossimità del Purgatorio ha portato dritto dritto al Paradiso elettorale di via Aldo Moro, con la vittoria del candidato sindaco Domenico Materdomini che ha conquistato il 68 per cento dei suffragi. Già il 68…e quelli del movimento APPeppino, che vengono per gran parte dalla stagione di ” Quegli anni formidabili” per dirla con un noto libro di Mario Capanna, hanno colto l’occasione di un incontro post campagna elettorale per ricordare che la vittoria era stata ”segnata” in tempi non sospetti e che il capogruppo pentastellato ha tirato dritto forte della coerenza di quella doppia tessera segnata dalla chiave da 16 del ‘Movimento”. Il Post di Vito Evangelista, che sa guardare lontano, e che ha santi in Paradiso a cominciare da Santa Lucia ha avuto occhi e occhiali per un voto libero, di coerenza e di fedeltà alla linea premianti.



Matera ringrazia i materani che si sono gettati, fisicamente oltre lo steccato, non facendosi ”legare” a carri, carretti e carrocci. APPeppino, saggio di via Ridola, dispensa consigli e invita al cambiamento. ”Sono giovani- ha commentato- potranno pure sbagliare, ma ora si respira un’altra aria e questo voto, atteso, è stato come la peste manzoniana ha fatto pulizia. Meglio e più del virus a corona”. Parole sante. Il morto è andato al cimitero e i ”mea culpa” si sprecano. Una Prece, per dirla con Materdomini e per ”Tutte le anime del Purgatorio” della politica.