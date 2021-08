Piazze e strade nel BelPaese, che da 75 anni vive in un clima democratico, nonostante le tante pagine buie della Repubblica, segnate anche da stragi con autori dubbi e mandanti ignoti, sono a disposizione di quanti vogliano esercitare civilmente il diritto di protesta e proposta. Ma per Federazione Popolare due eventi diversi, uno religioso improntato sui valori religiosi e altro su un tema etico come il suicidio assistito, ospitati a distanza domenica scorsa a Rionero in Vulture ( Potenza) rappresentano una ‘spiacevole coincidenza”. Valori, sentimenti e approcci diversi. Rispetto ma Federazione popolare dissente. per tradizione e cultura. Argomenti che ritroveremo in Parlamento e, inevitabilmente, nella società

COMUNICATO STAMPA

. Domenica 8 agosto a Rionero in Vulture, mentre in

Piazza G. Fortunato si celebrava il sacrificio Eucaristico in onore della SS.

Vergine del Monte Carmelo, poco lontano, alla estremità opposta di Via

Nazario Sauro, esponenti del M5S – tra cui la consigliera regionale –

tenevano un banchetto di raccolta firme per promuovere il “suicidio

assistito”.

Il direttivo locale di Federazione Popolare – fermo restando il diritto di ogni

forza politica di portare avanti liberamente le proprie istanze – esprime profonda indignazione per

la scelta inopportuna del giorno e del luogo da parte del M5S, condotta in evidente spregio della

sacralità della vita celebrata dalla liturgia cattolica.

Nella consapevolezza che questa spiacevole coincidenza rivela una differenza di valori tra loro

inconciliabili FEDERAZIONE POPOLARE chiede maggior rispetto per i sentimenti, la cultura le

tradizioni ed i riti cattolici che informano dalle radici la nostra comunità di cui la festività patronale

rappresenta una importante testimonianza.