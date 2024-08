Fdi su crisi al Comune di Matera: basta galleggiare…

E’ la conclusione, per la federazione provinciale di Fdi e Gioventù nazionale, dopo una disamina di quanto accaduto al Comune di Matera con il varo della quarta giunta presieduta dal sindaco Domenico Bennardi ( m5s) non può che essere quella di dare la parola agli elettori. Mica facile. C’è una mozione di sfiducia da una parte e una maggioranza chiamata a far valere i suoi numeri in consiglio.

Matera lì 05.08.2024. In quattro anni inconcludenti anni di amministrazione il Sindaco di Matera Bennardi è riuscito a sopravvivere e a trascinare la città nella peggiore palude politico-amministrativa della sua storia. Non ha avuto mai una maggioranza coesa e solida e ha dovuto far fronte alle sue “doti” (si fa per dire) di imbelle ed ostinato galleggiatore . Il culmine è arrivato in questi ultimi giorni perché dopo aver subito singole e continue emorragie, con allontanamenti dalla maggioranza che lo sosteneva inizialmente, oggi anche il Movimento 5 Stelle, con il rappresentante territoriale di Matera Eustachio Ruggiero, lo abbandona accusandolo di “autoreferenzialità” e taccia gli eletti in Consiglio del Movimento 5 Stelle di “afasia” e di subire supinamente, senza aver il coraggio di obiettare alcun che le decisioni volute da Bennardi.

